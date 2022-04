Comment voir le match Manchester City Watford en direct live : Résultats BPL, buts en replay

Le match Manchester City Watford en direct streaming à la télévision sur SFR Sport > Ce soir, place à la dernière journée de BPL ; le championnat de football Anglais, avant la trêve tant méritée. Pour l’occasion de son dernier match, Manchester City accueille Watford, avec la certitude de finir leader de cette première moitié de saison. Vous pouvez voir le match Manchester City Watford en streaming live sur SFR Sport, à partir de 21 heures ce mardi 2 janvier 2018.

Premier match de l’année pour Manchester City, et dernier match de BPL avant la trêve de mi-saison. Autant dire qu’obtenir un bon résultat est une obligation pour Manchester City, une formation qui n’aura eu de cesse de survoler la compétition depuis l’entame du championnat. En effet, difficile de trouver une formation aussi irréprochable dans cette première partie de saison, et Manchester City entend bien poursuivre sur cette lancée. Pour l’occasion de son dernier match de BPL avant un repos bien mérité, Manchester City accueille Watford, une formation plus proche de la zone rouge, que d’une place Européenne en fin de championnat.

Comment voir le match Manchester City Watford en streaming live sur SFR Sport : Résultats BPL, buts en replay

Inutile donc de revenir sur les succès de Manchester City qui permettront à la formation de terminer en tant que leader du championnat, ou encore sur sa différence de buts exceptionnelle, mais penchons-nous plutôt quelques instants sur son adversaire du jour, Watford. À l’issue de la 19e journée de BPL, Watford était alors dixième du classement, avec 22 points au compteur ; soit plus de deux fois moins de points que Manchester City. Lors des journées précédentes, Watford avait d’ailleurs connu une lourde série de revers, face à Burnley (1-0), Crystal Palace (2-1), Huddersfield (4-1) et Brighton (1-0). Historiquement, Manchester City et Watford s’étaient rencontrés à deux reprises en 2017 et le bilan fut sans appel ; deux victoires pour City, sur le score cumulé de onze buts à zéro.

Si vous cherchez à savoir comment voir le match Manchester City Watford en streaming live, sachez que la retransmission s’effectue sur SFR Sport, dès 21 heures, heure Française, ce 2 janvier. Les résultats de BPL, avec les buts en replay seront aussi à regarder sur Internet, en vidéo.