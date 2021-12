Classement du championnat de Ligue 1 de football > Avant de se plonger dans la deuxième partie du championnat de Ligue 1 de football, il est bon de faire un point sur les principaux leaders et ceux capables de jouer l’Europe la saison prochaine.

Avant de se plonger plus en détails dans le classement, il sera bon de noter que ce championnat de Ligue 1 est clairement à deux vitesses. Si l’on retrouve quelques formations sur le devant de la scène, les autres équipes ne parviennent pas réellement à suivre la cadence, empêchant d’éventuelles surprises, comme ce fut le cas l’an passé. En effet, l’on retrouve le PSG en tant que leader incontesté ; et incontestable, qui n’aura connu qu’une seule défaite lors de cette première partie de saison. Ici, l’on pourra alors parler de l’énorme prestation de Strasbourg à domicile, qui reste, à l’heure actuelle, la seule équipe à avoir infligé un revers au PSG.

Le classement de Ligue 1 de football à la trêve : Le PSG en leader devant l’AS Monaco et Lyon, Metz en détresse

Derrière le PSG, à neuf points d’écart, l’on retrouve l’AS Monaco et Lyon avec 41 points. Seule la différence de buts parvient à séparer les deux formations, puisque l’ASM possède une différence de + 27, contre + 26 pour Lyon. Au pied du podium, l’Olympique de Marseille tente de suivre la cadence imposée par les leaders et atteindra la trêve avec 38 points, soit une avance de 5 points face à Nantes, cinquième du classement. Le reste du classement offre un amas de formations n’étant séparées que de quelques points. Plus bas, dans la zone rouge, l’on retrouve le LOSC avec 19 points, le SCO d’Angers avec 18 points, et le FC Metz en pleine détresse avec 11 points seulement.

