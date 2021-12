Football, F1, Tennis, Handball, Basket, Le programme sportif et toutes les compétitions de sport à voir en direct

Entre le football, le tennis, le handball et même le basket, l’année 2018 se veut intense du côté du sport > Avec de nombreuses compétitions de sport prévues en 2018, faisons le point sur celles qui se veulent les plus marquantes, et qu’il sera possible de voir en direct.

Dès le mois de janvier 2018, les amateurs de véhicules pourront découvrir la nouvelle édition du Rallye Raid Dakar 2018. Pour l’occasion, l’on pourra compter sur un parcours de retour au Pérou, absent depuis 2013. Du 16 au 28 janvier prochain, l’on retrouvera les championnats d’Afrique de handball, ainsi que les championnats Asiatiques de handball, du 18 au 28 janvier. Si la fin janvier permettra de renouer avec le Rallye WRC, le mois de janvier marquera également le retour du tennis, avec le premier tournoi de l’année, le WTA Premier 5 Sydney. Le tournoi des VI Nations de rugby débutera, quant à lui, le 3 février prochain, quand le championnat Européen de rugby se disputera du 10 février au 18 mars 2018. Le 1er mars 2018 marquera le retour de la nouvelle saison de Moto GP, quand la F1, de son côté, reviendra dès le week-end du 24 mars, avec l’habituel Grand Prix de F1 d’Australie, à Albert Park.

Football, F1, Tennis, Handball, Basket, Le programme sportif de 2018 : Toutes les compétitions de sport à voir en direct

Au mois de mai, les amateurs de sports pourront retrouver la nouvelle édition du Tour d’Italie (5-27 mai), avant The Players Championship de golf, du 10 au 13 mai. Bien sûr, l’un des évènements les plus attendus de 2018 reste la Coupe du Monde de football hommes, qui se déroulera en Russie. Se disputant du 14 au 28 juin prochain, cette Coupe du Monde de football sera l’occasion de suivre de près les performances des Bleus, qui, après une finale perdue lors du dernier Euro, entendent bien réaliser d’incroyables prestations. Un mois plus tard, en juillet, ce sera au Tour de France de cyclisme de prendre les devants (7-29 juillet). Du 10 au 30 septembre 2018, l’on pourra encore retrouver le Championnat du monde de volley-ball hommes, avant les Championnats du monde de judo, qui se disputeront à Bakou, du 20 au 27 septembre. Le Tour d’Espagne cycliste chevauchera le mois d’août et de septembre, avant de laisser la place à la Coupe du monde de tennis de table, en octobre. La fin d’année sera ensuite marquée par les Championnats d’Europe de handball féminin.

