Les plus grands succès sportifs Françaisde l’année : Tennis, Handball, Voile

L’année 2017 aura offert quelques victoires Françaises importantes ; retour sur ces succès triomphants. Que ce soit en tennis, en handball, en voile et même en judo, les sportifs Français ont réussi une belle année, souvent couronnée.

Difficile d’être passé à côté du Championnat du Monde de handball féminin, qui s’est déroulé en décembre. Ici, les Bleues auront réussi l’exploit de mettre à terre les Norvégiennes, pourtant reconnues comme la référence en la matière. Avec un tel succès, les Bleues ont obtenu le même résultat que l’équipe masculine en début d’année, de quoi donner le sourire après ce premier succès, depuis 14 ans et ce doublé hommes / femmes historique depuis 1982. De son côté, François Gabart aura pulvérisé le record du monde du tour en solitaire. Avec une avance de plus de six jours sur le précédent record du monde, François Gabart aura marqué l’histoire.

Les plus grands succès sportifs Français en 2017 : Tennis, Handball, Voile

En 2017, l’on pourra encore retenir le nouveau sacre de Sebastien Ogier, qui, malgré son changement de véhicules, parviendra à se rapprocher encore un peu plus du record mondial de titres en Rally WRC de l’Alsacien Sebastien Loeb. Lors des Championnats du monde de judo 2017, deux athlètes Français auront réussi à décrocher une médaille d’or, Clarisse Agbegnenou chez les femmes de moins de 63 kilos, et l’inévitable Teddy Riner, dans la catégorie de plus de 100 kilos. L’on pourra également souligner la victoire de la France lors de la Coupe Davis de tennis, victorieuse face à la Belgique en finale.

Avec de telles performances en 2017, les Français ne peuvent que partir confiant pour la prochaine année, et, pourquoi pas, pour la Coupe du Monde football 2018, qui se déroulera en Russie.

Partager : Twitter

Facebook