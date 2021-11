Comment voir le match Lyon Marseille en direct live, score et replay vidéo buts OL OM

Le match de Ligue 1 Lyon Marseille en direct à la télévision > Ce soir, la 18e journée du championnat de Ligue 1 arrive à son terme avec une affiche très attendue, entre Lyon et Marseille. Vous pouvez voir le match Lyon Marseille en direct à la télévision, dès aujourd’hui.

Avec le championnat de Ligue 1 qui approche de sa trêve, l’on pourra bientôt assister aux premières confirmations, et aux premières mises au point sur le classement. S’il ne fait nul doute que le PSG semble intouchable en ce début de saison, c’est du côté du podium que les regards se tournent, puisque les formations capables d’hériter de la seconde et troisième place sont nombreuses, à commencer, justement, par l’OL et l’OM. D’ailleurs, et au terme de la 16e journée de Ligue 1, Lyon et Marseille possédait le même nombre de points, mais l’OL jouissait d’une différence de buts bien supérieure, notamment en se montrant très efficace offensivement.

Comment voir le match Lyon Marseille en live : Ligue 1 en direct, score et replay vidéo buts OL OM

Pour le compte de 16e journée de Ligue 1, Lyon se déplaçait à Caen pour confirmer un bel état de forme. En s’imposant assez logiquement sur le score de deux buts à un, L’OL parvenait à récupérer de précieux points dans la course à l’Europe, et même, pourquoi pas, au titre de Ligue 1 ; bien que ce dernier semble destiné au PSG cette année, sans que l’AS Monaco ne puisse rivaliser, malgré son titre de champion en titre. Du côté de l’OM, le déplacement à Montpellier s’est montré plus compliqué à gérer. En effet, Marseille n’aura pu que se contenter d’un match nul, un but partout. Historiquement, et depuis 2014, l’OM et l’OL n’ont eu de cesse de se neutraliser. Lorsqu’une formation s’imposait, l’autre équipe gagnait ensuite. La dernière rencontre entre l’OL et l’OM ; en Coupe de France, avait vu la victoire de Marseille se dessiner.

Si vous cherchez à savoir comment voir le match Lyon Marseille en live, sachez que la retransmission du match s’effectue sur Canal +, dès 21 heures ce 17 décembre. La Ligue 1 en direct, avec le score et le replay vidéo des buts OL OM est également à regarder sur Internet, dès que vous le souhaitez.

