Voir le match AS Saint-Étienne AS Monaco en direct live : Streaming buts ASSE ASM, classement Ligue 1

Le match de Ligue 1 AS Saint-Étienne AS Monaco à la télévision > Ce soir, place au premier match de la 18e journée de Ligue 1, un moment capital à seulement quelques jours de la trêve hivernale. Pour l’occasion, l’ASSE reçoit l’ASM et entend bien s’imposer devant son public. Vous pouvez voir le match AS Saint-Étienne AS Monaco en direct live sur Canal +, à partir de 21 heures ce 15 décembre.

Alors que le championnat de Ligue 1 est déjà bien avancé et que l’on aura connu quelques belles surprises ; comment ne pas évoquer cette victoire de Strasbourg face au grand Paris Saint-Germain ?, l’heure est presque déjà au bilan d’une première partie de saison finalement disputée, aussi bien pour les places Européennes, que dans le bas de tableau. Dans ces conditions, difficile, à l’heure actuelle, d’imaginer quelles équipes pourraient s’offrir une place en Ligue des Champions ou en Europa League. Seule la certitude du PSG est à l’ordre du jour, puisque l’on verra mal le PSG s’écrouler totalement en deuxième partie de saison. Pour l’AS Monaco, en revanche, l’on notera un bon départ en championnat, avec un grand coup de mou, notamment depuis l’élimination précoce de la Ligue des Champions.

Voir le match AS Saint-Étienne AS Monaco en direct live sur Canal + : Streaming buts ASSE ASM, classement Ligue 1

Au terme de la 16e journée de Ligue 1, l’AS Monaco était alors toujours sur le podium, mais voyait son avance fondre à une folle vitesse. Si l’ASM était encore troisième grâce à la différence du but, force sera de constater l’envol de l’OL ou de l’OM, qui parvenaient à se refaire une santé malgré un début de saison plus poussif. Ce soir, l’ASM possède alors la chance de récupérer trois précieux points dans une course au titre toujours jouable ; mais compliqué, face à une formation de l’ASSE qui ne cesse d’enchaîner les matchs nuls et les revers (3-0 face à Bordeaux, 5-0 face à Lyon notamment). De son côté, l’AS Monaco avait réussi à s’imposer de justesse contre Angers, formation relégable, sur le score d’un but à zéro. Un nouveau signe des faiblesses actuelles de l’ASM.

Sachez qu’il est possible de voir le match AS Saint-Étienne AS Monaco en direct live sur Canal +, à partir de 21 heures ce vendredi 15 décembre. Le streaming des buts de la rencontre ASSE ASM, ainsi que le classement de Ligue 1 seront également à regarder sur Internet.