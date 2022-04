Strasbourg Paris Saint-Germain : Voir le Match en Direct TV et Streaming Internet

Le match de Coupe de la Ligue Strasbourg PSG en direct à la télévision sur la chaîne France 3 > Ce soir, les amateurs de ballons ronds savent qu’une cruciale rencontre se joue, entre deux formations qui se sont rencontrées il n’y a pas si longtemps, en Ligue 1. Le match Strasbourg Paris Saint-Germain est à regarder en direct sur France 3, dès 21 heures ce mercredi 13 décembre.

En effet, les deux formations qui attirent tous les regards ce soir, se sont déjà affrontées il y a quelques jours, dans une rencontre comptant pour le championnat de Ligue 1 de football. C’est d’ailleurs le RC Strasbourg qui créera l’exploit, en devenant la première et seule formation à avoir fait chuter le grand Paris Saint-Germain, l’une des équipes Européennes les plus fortes actuellement. Devant ses spectateurs, le RCS aura fait preuve d’un grand cœur, tout en se montrant défensivement presque irréprochable. Victorieux sur le score de deux buts à un à la Meinau donc, le RCS aura connu un rare moment de liesse, d’autant plus que Strasbourg n’est pas réellement au meilleur de sa forme actuellement en championnat. Un grand coup pour le champion de Ligue 2 l’an passé.

Comment regarder le match Strasbourg Paris Saint-Germain en direct streaming : Replay et résumé buts RCS PSG Coupe de la Ligue

Ce soir, le PSG sera désireux de prendre sa revanche, tout en sachant que la rencontre pourrait bien se montrer compliquée à gérer, face à des Strasbourgeois galvanisés par l’évènement, et par une éventuelle qualification au prochain tour de la Coupe de la Ligue. Néanmoins, effectuer un deuxième exploit d’affilée face au PSG pourrait se montrer plus compliqué que prévu. Dans le même temps, de nombreux autres matchs de Coupe de la Ligue se déroulent ce soir ; l’occasion, par exemple, de retrouver Montpellier face à Lyon, Lille face à l’OGC Nice, ou encore Rennes face à Marseille.

Si vous cherchez à savoir comment regarder le match Strasbourg Paris Saint-Germain en direct streaming, sachez que la retransmission du match s’effectue sur Canal + Sport, mais également en clair sur la chaîne France 3. Le replay, le résumé et les buts de RCS PSG en Coupe de la Ligue de football seront également à voir sur Internet, plus tard dans la soirée.