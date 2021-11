Regarder les matchs de Ligue 2 en direct TV : Résultat et replay buts

Les matchs de football de Ligue 1 et Ligue 2 en direct vidéo à la télévision > La nouvelle semaine de football débute bien avant le week-end, et c’est un programme chargé qui attend les formations, aussi bien en Ligue 1, qu’en Ligue 2. Il est possible de regarder les matchs de Ligue 1 et Ligue 2 en direct sur Canal + et BeIn Sports, à partir de 21 heures ce mardi 28 novembre.

Ce soir, les amateurs de ballons ronds vont pouvoir profiter de nombreux matchs de championnats, et ce, dès 19 heures, avec le coup d’envoi de matchs de Ligue 1. L’occasion donc, de retrouver trois affiches intéressantes, entre Amiens et Dijon, le RC Strasbourg face à Caen, et l’ASSE en déplacement à Bordeaux. Pour Amiens, il sera notamment question de récupérer des points pour se mettre à l’abri de la relégation, puisque l’on sait que ce début de saison se veut très serrer dans le bas du tableau. Même constat pour le RCS, toujours contraint à la victoire. Même si la lutte à la Meinau s’annonce compliquée, l’on notera que le RCS aura enfin renoué avec le succès face à Rennes, deux buts à un. Enfin, l’ASSE se déplace à Bordeaux pour tenter de grappiller de précieux points pour une éventuelle place Européenne.

Regarder les matchs de Ligue 1 et Ligue 2 en direct sur Canal + et BeIn Sports : Résultat et replay buts RCS ASSE RC Lens

Du côté de la Ligue 2, l’on surveillera de près la performance du RC Lens, qui évolue à domicile face à l’AC Ajaccio. Un véritable choc des extrêmes entre ces deux formations, et l’on pourra également souligner que le RC Lens ne parvient toujours pas à se remettre de la désillusion de l’an passé. À l’heure actuelle, le RC Lens semble toujours à l’agonie, et incapable de rebondir sereinement vers le haut du classement. Lorient, de son côté, affronte la formation de Nîmes pour tenter de prendre l’avantage sur son poursuivant.

Sachez que vous pouvez regarder les matchs de Ligue 1 et Ligue 2 en direct sur Canal + et BeIn Sports, à partir de 19 heures pour les matchs de Ligue 1 ce 28 novembre. Le résultat et le replay des buts des matchs du RCS, de l’ASSE et du RC Lens seront également à voir sur Internet, plus tard en soirée.

