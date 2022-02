Le football et la Ligue 1 en vidéo à la télévision > Ce soir, les amateurs de ballons ronds pourront savourer le départ de la 14e journée de Ligue 1, avec une affiche entre l’ASSE et le RCS. Il est possible de regarder le match AS Saint-Etienne RC Strasbourg en direct streaming sur Canal + Sport, dès 21 heures ce vendredi 24 novembre.

C’est à l’occasion de la 14e journée que l’on retrouve une affiche forte intéressante entre deux extrêmes du championnat de Ligue 1, mais qui possèdent un point commun ; les victoires manquent à l’appel. Du côté de l’AS Saint-Etienne, l’on retrouve un bilan assez maigre en terme de succès. En sept rencontres ; et avant la 14e journée, l’ASSE ne s’était imposé qu’à une seule reprise, toutes compétitions confondues. Malgré une belle sixième place ; toujours avant la 13e journée, le bilan de l’AS Saint-Etienne était tel, que l’entraîneur Espagnol quittait ses fonctions. Pour l’ASSE, il est désormais question d’enchaîner les succès pour renouer avec l’Europe la saison prochaine, mais l’avance du cinquième est flagrante.

Regarder le match AS Saint-Etienne RC Strasbourg en direct streaming : Résultats Ligue 1, score et buts ASSE RCS

De la même façon que l’ASSE, le RC Strasbourg ne parvient plus à s’imposer et se trouve en perdition dans le championnat. Avant la 13e journée de Ligue 1, le RCS se retrouvait alors dans une douloureuse position de relégable, pourtant à quelques points seulement de se sauver. Dans les faits, le RC Strasbourg ; brillant Champion de Ligue 2 l’an passé, n’aura connu que deux succès cette saison, pour quatre nuls et six revers ; difficile, donc, d’imaginer, à l’heure actuelle, le RCS dans toute sa splendeur. Bien que la formation possède des qualités indéniables, elle ne parvient pas encore à se mettre au niveau du championnat et il faudra réagir rapidement pour rêver encore au maintien.

Sachez que vous pouvez regarder le match AS Saint-Etienne RC Strasbourg en direct streaming sur Canal + Sport, à partir de 21 heures ce 24 novembre. Les résultats de la Ligue 1, le score et les buts du match ASSE RCS seront également à voir sur Internet, tout au long du week-end.

