Le match de football de Ligue 1 Amiens AS Monaco en direct à la TV sur Canal + > C’est après une pause d’une semaine, que les équipes de Ligue 1 retrouvent le terrain pour poursuivre le championnat. Pour l’occasion, c’est à Amiens et l’AS Monaco qu’incombent la tâche de lancer cette nouvelle journée. Vous pouvez voir le match Amiens AS Monaco en direct live sur Canal +, dès 20 heures 45 ce vendredi 17 novembre.

Début novembre avait lieu la dernière journée de Ligue 1 en date, et deux formations étaient particulièrement suivis ; comme depuis le lancement de la nouvelle saison du championnat, à savoir le PSG et l’AS Monaco. Si ces formations sont clairement les favoris au titre en fin d’année, force sera de constater que l’AS Monaco ne parvient pas encore à se montrer au niveau de l’an passé, un niveau qui lui permettait de terminer le championnat en tant que Champion de France. Même la Ligue des Champions se veut plus compliquer à aborder. En championnat, toutefois, rien n’est encore très alarmant et l’AS Monaco parvient à rester à quelques longueurs seulement du PSG ; jamais des rencontres n’auront été si importantes pour l’ASM.

Voir le match Amiens AS Monaco en direct live sur Canal + : Résultat ASM, replay buts en streaming et score

Ce soir, face à Amiens, charge à l’AS Monaco de repartir vers l’avant et de poursuivre sur sa bonne lancée. Lors de la dernière journée de Ligue 1 de football, l’ASM n’avait alors fait qu’une bouchée de Guingamp, sur le score de six buts à zéro. Match exemplaire pour la confiance, reste encore à confirmer face à une formation très proche de la zone rouge et qui n’aura connu que trois succès cette saison. Promu de Ligue 2, la formation d’Amiens est désireuse de s’installer une année de plus en Ligue 1, mais l’opposition est farouche. Dans sa dernière sortie, Amiens avait néanmoins réussi l’exploit d’arracher le match nul à Montpellier, pour le plus grand plaisir des supporters. Dans une saison où l’arrière du peloton est très regroupé, le moindre point est précieux.

Sachez qu’il est possible de voir le match Amiens AS Monaco en direct live sur Canal +, dès 20 heures 45 ce 17 novembre. Le résultat de l’ASM, le replay des buts en streaming et le score final du match seront également à voir sur Internet, une fois la rencontre terminée.

