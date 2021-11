La course à pied est mise en avant avec le Marathon de New-York en vidéo à la TV, en direct sur Eurosport > Comme chaque année, tous les regards se tournent vers la course à pied du Marathon de New-York, un évènement à ne manquer sous aucun prétexte. Le Marathon de New-York est à voir en direct live à la TV sur Eurosport, à partir de 17 heures, heure Française, ce dimanche 5 novembre.

Comme chaque Marathon, le Marathon de New-York est une course à pied d’une longueur réglementaire de 42,195 kilomètres, plus ou moins facile, accessible, ou relevée. Se disputant tout les ans depuis 1970, le Marathon de New-York emprunte les rues de la ville et aura réussi, au fil des ans, à s’imposer comme l’un des rendez-vous immanquables d’une année. Aujourd’hui, le Marathon de New-York fait d’ailleurs partie du World Marathon Majors, regroupant les six Marathons majeurs au cours d’une année.

Comment voir le Marathon de New-York en direct live à la TV : Vidéo replay Course à pied, classement

Alors que la course prend son départ à Staten Island, le tracé emmène les coureurs participants vers Brooklyn puis le Queens. Au fil de cette course à pied du Marathon de New-York en direct, les coureurs passeront l’East River par le pont de Queensboro pour rejoindre Manhattan. Direction ensuite le nord de la Première Avenue, le Bronx et la Cinquième Avenue. Pour clôturer ce Marathon de New-York en direct sur Eurosport, la course à pied effectue une boucle autour de Central Park. Très rapide, le Marathon de New-York permet également de faire des temps se rapprochant souvent des records mondiaux.

Si vous cherchez à savoir comment voir le Marathon de New-York en direct live à la TV, sachez que la retransmission s’effectue sur Eurosport, dès 17 heures, heure Française, ce 5 novembre. La vidéo replay de la course à pied et le classement sont également à regarder sur Internet, une fois la retransmission TV terminée.

Partager : Twitter

Facebook