Regarder le match Gantoise Standard de Liège en direct vidéo : Championnat de football de Belgique en streaming, résultat et replay buts

Le championnat de football de Belgique en direct à la télévision sur Canal + > En Belgique, la Jupiler Pro League se poursuit et offre une affiche intéressante entre deux formations situées dans le ventre mou du classement, deux formations qui ont pourtant des objectifs. Il est possible de regarder le match Gantoise Standard de Liège en direct vidéo sur Foot +, à partir de 20 heures 30 ce vendredi 3 novembre.

En Belgique, et si le championnat de football a repris sa nouvelle saison depuis quelques mois maintenant, l’étau se resserre sur de nombreuses formations, qui voient les principaux leaders se détacher pleinement. Si le podium accueille trois formations, l’on retiendra tout particulièrement le leader actuel ; le FC Bruges et ses 33 points ; contre 25 pour le second. Redoutable en attaque, le FC Bruges parvient à prendre un net avantage moral sur ses concurrents. La tâche est alors rude pour la Gantoise et le Standard de Liège, d’autant que le Standard de Liège aura perdu de sa superbe ces dernières années. Ce soir, l’occasion est bonne de redorer son blason et de se relancer à la course au titre.

Car oui, dans la Jupiler Pro League, le système est quelque peu différent. Ici, l’on retrouve le championnat régulier, qui permettra ensuite aux six meilleures formations, de lutter en play-off pour obtenir le titre de champion et les différentes places pour les compétitions Européennes. Dès lors, la Gantoise ; tout comme le Standard de Liège, possèdent encore des chances de sacre, même si la tâche se veut compliquée. Pour le Standard de Liège ; la formation la mieux placée des deux, il est question de réussir à faire mieux que le dernier match nul il a deux journées de ça ; zéro partout, obtenu face à Antwerp, alors 5e du classement. Pour la Gantoise, c’est une défaite qu’il faudra réussir à faire oublier, une défait deux buts à un contre Charleroi, second du classement actuellement.

Vous pouvez regarder le match Gantoise Standard de Liège en direct vidéo sur la chaîne Foot +, dès 20 heures 30 ce 3 novembre. Le championnat de football de Belgique en streaming, avec le résultat et le replay des buts du match sont également à voir sur Internet, une fois le match terminé.

