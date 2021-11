Comment regarder l’Europa League de football en direct streaming : Résultats, scores et replay buts des matchs

Le football et l’Europa League en direct à la télévision > Après la Ligue des Champions, c’est au tour de l’Europa League de se mettre en avant ce soir, de quoi permettre de surveiller de près, les dernières performances Françaises dans les joutes Européennes. L’Europa League de football est à regarder en direct streaming sur BeIn Sports et W9, à partir de 19 heures ce 2 novembre.

Un peu à l’image de la Ligue des Champions, l’on retrouve, en Europa League, la dernière ligne droite pour les trois formations Françaises qui peuvent encore prétendre à une qualification au prochain tour de la compétition. Dès lors, nombreux sont les regards qui se tournent vers l’Olympique Lyonnais, l’un des prétendants à la première place de son groupe. Mais avant d’envisager une telle situation, le constat est simple, il faut réussir à faire mieux qu’Atalanta, la formation Italienne brillamment installée à la première place du groupe E. Pour son match retour, l’OL affronte Everton avec un avantage non-négligeable, celui d’évoluer devant son public. Lors du précédent match entre les deux formations, l’OL, alors en déplacement, avait réussi à faire tomber Everton sur le score de deux buts à un, et entend bien renouveler cet exploit, pour obtenir ; en cas de mauvais résultat d’Atalanta, la première place du groupe.

Autre rencontre à surveiller, le déplacement de l’OM du côté de Guimaraes. La dernière rencontre entre les deux équipes avait alors offert les trois points du succès à l’OM, qui venait se relancer dans la compétition. Ce soir, l’OM se déplace chez son adversaire qui est obligé de s’imposer pour espérer une qualification au prochain tour. Avec un petit point au compteur, Guimaraes ne semble pas être capable de bouleverser le classement, d’autant que la formation est à la traîne offensivement. Enfin, l’OGC Nice va tenter un net retournement de situation, réussir à faire tomber la Lazio à domicile, après son échec devant son public, sur le score de trois buts à un. Au classement cependant, l’OGC Nice semble plus que bien placé pour accéder au prochain tour. Avec six points au compteur, même une victoire de Zulte Waregem ou de Vitesse n’empêcherait pas l’OGC Nice de conserver sa seconde position.

Si vous cherchez à savoir comment regarder l’Europa League de football en direct streaming, sachez que la retransmission s’effectue sur BeIn Sports et W9, dès 19 heures ce 2 novembre. Les résultats, les scores et replay buts des matchs de l’OM, de l’OL et de l’OGC Nice seront également à voir sur Internet, une fois les matchs terminés.

