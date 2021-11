La Moto GP en direct à la télévision et en replay sur Internet > Place à l’avant-dernière manche du championnat de Moto GP, un évènement très important et qui pourrait permettre une belle surprise au classement général. Le week-end de course du Grand Prix Moto de Malaisie est à voir en direct sur Eurosport, dès ce 27 octobre au matin, avec les premiers essais libres.

Alors que les Grands Prix de Moto GP ne cessent de s’enchaîner, l’année touche bientôt à son terme et pourrait-on encore assister à des surprises de taille, notamment sur le nom du prochain champion ? Avec deux courses de Moto GP à disputer et un classement finalement encore assez serré, tout est jouable et cette fin de saison pourrait bien se montrer spectaculaire et haletante ; pour le plus grand bonheur des amateurs de la discipline.

Comment voir le week-end de course du Grand Prix Moto de Malaisie en direct : Vidéo qualifications, replay warm-up et résumé course Moto GP Sepang

Lors de ce week-end de course du Grand Prix Moto de Malaisie, l’on suivra avec assiduité les différentes étapes, à commencer par les essais libres ; un bon moyen de prendre la piste à son compte, avant de passer sur les qualifications ; essentielles pour obtenir une bonne chance de gagner la course de Moto GP de Sepang, qui se déroulera ce dimanche, dès 8 heures, heure Française. Ici, l’on suivra tout particulièrement deux pilotes capables de remporter le sacre en fin de saison, l’inévitable Marc Marquez, et l’Italien Andrea Dovizioso, remarquable depuis le début de la saison de Moto GP. S’il reste encore 50 points à distribuer pour deux Grands Prix de Moto GP à disputer, l’étau se resserre et le prochain champion se fera bientôt connaître ; désormais, il est question de ne pas relâcher ses efforts, notamment pour ne rien regretter. Pour garder un peu plus de suspens, l’on préférera alors souligner que l’an passé, au Moto GP de Sepang, en Malaisie, c’est l’Italien Andrea Dovizioso qui avait réussi à s’imposer.

Si vous cherchez à savoir comment voir le week-end de course du Grand Prix Moto de Malaisie en direct, sachez que c’est sur Eurosport qu’il faut se rendre, dès demain matin. La vidéo des qualifications, le replay du warm-up et le résumé de la course de Moto GP à Sepang seront également à regarder sur Internet.

Partager : Twitter

Facebook