Comment regarder le Grand Prix de F1 des États-Unis en direct streaming : Voir la course de Formule 1, vainqueur et classement

Le Grand Prix de Formule 1 en direct à la TV > Moment très important pour deux pilotes en particulier, puisque ce Grand Prix de F1 des États-Unis pourrait bien se montrer décisif dans la course au titre. Il est possible de regarder le Grand Prix de F1 des États-Unis en direct streaming ce soir.

Moment redouté par un pilote en particulier, moment très attendu par un autre. Le Grand Prix de F1 des États-Unis pourrait bien parvenir à s’imposer comme l’ultime Grand Prix de F1 important de la saison. Vous l’aurez certainement compris, le leader du classement pourrait aller chercher aux Etats-Unis un nouveau titre de champion du monde, s’il venait à s’imposer et que son principal concurrent venait, une nouvelle fois, à connaître un GP de F1 cauchemardesque. Car oui, si le début de saison s’était déroulé comme prévu, depuis quatre Grand Prix de F1, rien ne va plus.

Cette saison, il est possible de regarder le Grand Prix des Etats-Unis à la télévision. La plupart des chaînes sportives du monde entier couvre l’événement. Il est également possible de regarder la F1 en streaming live sur ordinateur, mobile ou tablette.

Le Grand Prix de F1 des États-Unis en direct

Suite à de nombreux coups du sort, difficile d’imaginer encore l’outsider comme un farouche prétendant au sacre mondial de fin de saison de Formule 1. Alors que la lutte était acharnée entre les deux pilotes, on ne peut que constater les dégâts. La différence au classement s’accentue de façon dramatique. Au classement désormais, le pilote Britannique compte 306 points, contre 247 pour le pilote Allemand. Si le pilote Britannique venait à connaître une fin de saison sans problèmes, il ne fait nul doute qu’il pourrait déjà acquérir son titre de champion. Il apprécie particulièrement le circuit du Grand Prix des Etats-Unis, sur lequel il a réussi à s’imposer au cours des dernières éditions.

Comment regarder le GP de F1 en direct streaming ?

Si vous cherchez à savoir comment regarder le Grand Prix de F1 des États-Unis en direct streaming, rien de plus simple. Sachez que c’est sur Canal + qu’il faut regarder, dès 21 heures, heure Française le départ de la course. Vous pouvez également voir la course de Formule 1 à Austin, connaître le vainqueur et le classement sur Internet, une fois le Grand Prix de F1 terminé, et le drapeau à damier passé.

