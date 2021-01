Le match de football France Biélorussie en direct à la TV sur TF1 > Moment très important pour l’équipe de France soir, puis l’on pourrait bien assister à une qualification directe à la prochaine Coupe du Monde de football 2017, à condition d’obtenir un bon résultat. Le match France Biélorussie est à voir en direct live sur TF1, à partir de 20 heures 45 ce 10 octobre.

C’est donc ce soir que tout se joue pour l’équipe de France de football. Dernière échéance au calendrier, cette rencontre face à la Biélorussie pourrait bien permettre à l’équipe de France de se qualifier directement pour la prochaine Coupe du Monde, un évènement assez rare pour être souligné. Car oui, si la France est habituée à disputer les matchs de barrage pour s’octroyer une place en Coupe du Monde de football, cela pourrait changer en cas de victoire face à la Biélorussie ce soir. Sur le papier, la France pourrait encore terminer à la première place de son groupe en cas de match nul ou de défaite, mais à la seule condition que la Suède venait à faire match nul ou à s’incliner face aux Pays-Bas. Pour s’assurer une qualification à la première place, l’on préférera retenir une victoire, se dessinant doucement, face à la lanterne rouge du classement, aux côtés du Luxembourg.

Le match France Biélorussie à voir en direct live sur TF1 : Replay éliminatoires Coupe du Monde football, résumé match Bleus, vidéos buts

Vous l’aurez alors compris, la Biélorussie n’a plus rien à jouer dans ces éliminatoires à la prochaine Coupe du Monde de football, et l’on ne voit pas réellement comment la formation pourrait mettre à mal l’équipe de France, si proche de son objectif premier. Avec seulement cinq petits points au compteur, la Biélorussie est clairement passée à côté de ses éliminatoires et aura encaissé sept buts lors des deux derniers matchs. La précédente rencontre entre la France et la Biélorussie avait toutefois livré un match nul, sur le score de zéro partout. À domicile pour son dernier match de qualification, la France est désireuse de frapper un grand coup et de confirmer, avec certitude, une qualification au prochain mondial de la plus belle des façons.

Sachez que le match France Biélorussie est à voir en direct live sur TF1, dès 20 heures 45 ce mardi 10 octobre 2017. Le replay des éliminatoires de la Coupe du Monde de football, le résumé du match des Bleus et les vidéos des buts sont également à regarder sur Internet, une fois le coup de siffler final donné.

Partager : Twitter

Facebook