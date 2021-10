Le Rallye WRC d’Allemagne en direct à la télévision sur la chaîne l’Équipe > Voici, enfin, le grand retour du Rallye WRC, après pas moins d’un mois et demi d’absence. Au programme ? L’un des derniers rallyes de la saison, et l’une des dernières opportunités de récupérer assez de points pour soulever le trophée en fin de saison. Il est possible de regarder le Rallye WRC de Catalogne en direct live à la TV sur la chaîne l’Équipe, tout au long des trois jours de course, du 6 au 8 octobre.

Pour ce nouveau week-end de Rallye WRC ; après une longue absence de plus d’un mois, la compétition se tourne vers l’Espagne et ses tracés parfois très compliqués à aborder, pour tenter de bouleverser un classement qui semble, une nouvelle fois, bien établi. Alors que certaines surprises étaient à l’ordre du jour tout au fil de la saison, cette fin de championnat de Rallye WRC se passe différemment. En effet, force sera de constater que le Belge Thierry Neuville ne parvient plus réellement à briller depuis le Rallye WRC de Pologne, tout comme Sébastien Ogier, le champion du monde en titre. Cette situation permettra finalement au Français de reprendre l’avantage et une légère avance sur son principal concurrent, tandis qu’Ott Tanak pourrait bien venir jouer le trouble-fête d’ici le terme de la saison.

Comment regarder le Rallye WRC de Catalogne en direct live à la TV : Résumé Rallye d’Espagne, classement et replay vidéo spéciales

Au classement, Sébastien Ogier est premier avec 177 points, Thierry Neuville est second avec 160 points, tandis qu’Ott Tanak complète le podium, avec pas moins de 144 points. Si rien ne semble joué d’ici le terme de la saison, l’on pourra également souligner que l’Estonien pourrait avoir une belle carte à jouer, à la seule condition, bien sûr, de réitérer l’exploit de sa victoire au Rallye WRC d’Allemagne. Pour ce Rallye WRC de Catalogne, trois spéciales sont à voir en direct à la TV sur la chaîne l’Équipe ; la ES10, le 7 octobre à 13 heures, la ES16, le 8 octobre à 8 heures 30 et la ES19, le 8 octobre à 12 heures.

Si vous cherchez à savoir comment regarder le Rallye WRC de Catalogne en direct live à la TV, sachez que c’est sur la chaîne l’Équipe qu’il faut se rendre, dès demain, 7 octobre. Le résumé du Rallye d’Espagne, le classement et le replay vidéo des spéciales sont également à voir sur Internet, tout au long du week-end.

