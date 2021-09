Comment regarder l’Europa League en direct à la TV : Live match, Vidéo replay buts et scores

L’Europa League de football en direct à la TV sur BeIn Sports et W9 > Ce soir, place à un moment important pour les trois équipes Françaises qui participent à l’Europa League de football. Si certaines doivent confirmer leur bonne lancée, d’autres doivent, en revanche, se ressaisir pour briller rapidement. L’Europa League de football est à regarder en direct à la TV sur BeIn Sports, à partir de 19 heures ce jeudi 28 septembre.

Après une première journée marquante en pleine compétition d’Europa League, charge aux équipes Françaises présentes, de réaliser un match d’exception, ne serait-ce que pour confirmer une volonté d’aller plus loin. Dès lors, la soirée de football débutera avec la rencontre entre Salzbourg et l’Olympique de Marseille, et avec la réception de Vitesse, par le club de l’OGC Nice. Pour l’OM, il sera alors question de connaître une nouvelle victoire, après son modeste succès un but à zéro face à Konyaspor, lors de la première journée. Dans ce groupe I, l’avantage est très clairement aux Phocéens, puisque ce sont les seuls à s’être imposés à ce jour. Ce déplacement en Autriche est alors capital pour la suite de l’Europa League, puisqu’une victoire de l’OM pourrait permettre au club de souffler un grand coup en vue des prochaines échéances. Toutefois, et lorsque l’on regarde le premier match de plus près, il semblerait évident que l’OM connaisse quelques difficultés pour réussir à s’imposer à l’extérieur. Charge à l’OM, désormais, de nous faire mentir pour briller en Europa League.

Comment regarder l’Europa League en direct à la TV : Live match OM, OGC Nice et OL, Vidéo replay buts et scores

À la même heure, c’est l’OGC Nice qui tentera de conserver sa première place du groupe K, après sa très belle victoire face aux Belges du Zulte Waregem, sur le score de cinq buts à un. Sur le papier, le match face à Vitesse ne semble être qu’une formalité, et l’on soulignera que l’OGC Nice possède une nouvelle fois l’avantage de jouer à domicile, devant son public. Alors que le prochain match face à la Lazio sera capital pour la suite de la compétition, obtenir trois points supplémentaires est l’objectif premier de la soirée. Enfin, l’OL, de son côté, accueille la formation Italienne d’Atalanta, pour un choc à surveiller de près. Car oui, après son entrée ratée dans la compétition (1-1 face à Limassol), l’OL court après la première place obtenue par Atalanta, après son succès retentissant, 3-0 face à Everton. Bien que cette rencontre semble compliquée pour l’OL, l’on préférera souligner qu’Atalanta ne parvient pas à décoller en Championnat, et qu’une victoire de l’OL permettrait à la formation de prendre la première place, en fonction de la différence de buts.

Si vous cherchez à savoir comment regarder l’Europa League en direct à la TV, sachez qu’il vous suffit de vous rendre sur BeIn Sports et W9, à partir de 19 heures puis 21 heures ce 28 septembre. Le live du match de l’OM, de l’OGC Nice et de l’OL, ainsi que la vidéo replay des buts et les scores sont aussi à voir sur Internet, une fois la diffusion des rencontres terminées.

