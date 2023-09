La Ligue des Champions de football en direct à la télévision > Ce soir, place à une nouvelle journée de la phase de groupes de Ligue des Champions, et c’est à l’AS Monaco de briller, avant le combat du PSG, demain. Sachez qu’il vous est possible de regarder la Ligue des Champions en direct live à la TV sur BeIn Sports, à partir de 20 heures 45 ce mardi 26 septembre.

Ce soir, charge à l’AS Monaco de réussir à faire bien mieux que lors de son match d’ouverture de Ligue des Champions, face au RB Leipzig. Comme nous l’avions pourtant souligné, le club Allemand ; qui aura déjà accompli un fait historique avec cette participation en Ligue des Champions, aura réussi à tenir tête à l’ASM, empêchant la formation Française de récupérer trois points, ô combien précieux. Pour l’AS Monaco, ce deuxième match face au FC Porto revêt alors une importance capitale pour la suite des évènements, puisque l’on retrouve déjà dans le groupe, le Besiktas en tête avec 3 trois points, suite à sa victoire 3 buts à 1 face au FC Porto.

Comment regarder la Ligue des Champions en direct live TV : Résultat ASM et replay match AS Monaco FC Porto, score Dortmund Real Madrid

Historiquement, l’AS Monaco est loin de partir favori lors de ce match de Ligue des Champions. En effet, alors que les formations se sont déjà rencontrées à trois reprises, jamais l’ASM n’aura réussi à prendre l’avantage. Néanmoins, et vu l’état de forme actuel de l’AS Monaco, la formation pourrait bien connaître, à domicile qui plus est, sa première victoire sur le FC Porto. Autre score à surveiller de près, celui du match entre Dortmund et le Real Madrid, deux habitués des confrontations communes. Là où les choses se corsent un peu pour le club Allemand, c’est que le premier match de Ligue des Champions face à Tottenham sera bien loin du niveau actuel de Dortmund en Bundesliga. Avec un retard de trois points, la victoire est déjà une obligation pour Dortmund, qui entend bien malmener, devant son public, le grand Real Madrid. Là aussi, historiquement, Dortmund n’a pas à rougir de ses performances face au Real Madrid, mais cette rencontre peut s’avérer aussi compliquée à aborder, que spectaculaire pour les spectateurs.

Si vous cherchez à savoir comment regarder la Ligue des Champions en direct live à la TV, sachez qu’il vous suffit de vous rendre sur BeIn Sports, à partir de 20 heures 45. Le résultat de l’ASM et le replay du match AS Monaco FC Porto, ainsi que le score Dortmund Real Madrid seront également à voir sur Internet, une fois la diffusion des matchs de Ligue des Champions terminée.

