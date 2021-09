La Moto GP à voir en direct à la TV sur Eurosport > Alors que le championnat de Moto GP se poursuit, c’est au tour du Grand Prix moto d’Espagne de se mettre en avant, pour une course clairement décisive du côté d’Aragon. Alors qu’il ne reste plus réellement beaucoup d’occasions de briller, les pilotes vont se donner à fond pour récupérer les points de la victoire du Grand Prix moto. Sachez que vous pouvez regarder le Grand Prix moto d’Espagne en direct live sur Eurosport, à partir de 14 heures, dimanche 24 septembre.

Depuis le début de saison, force sera de constater que le classement et le plateau de Moto GP se veulent bien homogènes. Rendus à l’heure actuelle, l’on possède encore bien des difficultés à deviner qui pourrait bien récupérer le titre en fin de saison, et si l’on est proche d’un nouveau sacre d’un pilote, ou d’un premier exploit retentissant. Avant le départ de ce Grand Prix moto d’Espagne, l’on pouvait alors trouver trois pilotes capables d’écrire l’histoire en leur faveur, trois pilotes regroupés au classement, dans un mouchoir de poche, si l’on venait à reprendre la célèbre expression.

Comment regarder le Grand Prix moto d’Espagne en direct live sur Eurosport : Résultat course Moto GP Aragon, classement et replay vidéo

En effet, il est impossible de ne pas voir que la première place du classement de cette nouvelle saison de Moto GP est partagée entre deux pilotes, possédants tout les deux, pas moins de 199 points ; l’Espagnol Marc Marquez, et l’Italien Andrea Dovizioso. Ce dernier perdra d’ailleurs sa place de leader suite au Grand Prix de Moto GP de Saint-Marin, puisque c’est bien l’Espagnol Marc Marquez qui parviendra à s’imposer, récupérant les points de la victoire de course. Pourtant, si ces deux pilotes parviennent à attirer tous les regards, il ne faut pas oublier le troisième pilote du classement, l’Espagnol Maverick Vinales. En parfaite embuscade avec 183 points, les espoirs de titre sont toujours présents, et ce, malgré une seconde partie de championnat de Moto GP, plus en retrait. Quoiqu’il en soit, et dans une telle configuration, il ne fait nul doute que la fin de saison de Moto GP se veut électrique, et c’est sans compter le retour de l’Italien Valentino Rossi, qui permettra d’ajouter encore un peu plus de piment.

Si vous cherchez à savoir comment regarder le Grand Prix moto d’Espagne en direct live à la TV, sachez que c’est sur Eurosport qu’il faut se rendre, à partir de 14 heures ce dimanche 24 septembre. Le résultat de la course de Moto GP à Aragon, le classement et le replay vidéo sont également à voir au cours de la journée de dimanche, pour ne rien louper des derniers résultats.

