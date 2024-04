La Coupe de la Ligue Anglaise ; la League Cup à regarder en direct streaming > Place, ce soir, au troisième tour de la Coupe de la Ligue Anglaise, qui oppose West Bromwich à Manchester City, dans un match très important. Il est possible de regarder le match West Bromwich Manchester City en direct streaming sur BeIn Sports 1, à partir de 21 heures.

La Coupe de la Ligue Anglaise ; nous le savons, revêt une importance capitale pour les différentes formations qui y participent. En effet, et comme lors de chaque Coupe Nationale, le vainqueur obtient une place qualificative pour la prochaine Ligue Europa. Dans son déroulement, la League Cup voit s’affronter les formations des quatre échelons Anglais ; de la première à la quatrième ligue, et les formations Anglaises qui jouent en Europe ne débutent alors qu’à partir du troisième tour de la Coupe de la Ligue, comme c’est le cas de Manchester City aujourd’hui. Pour les autres formations de BPL, la League Cup débute au second tour et l’on pourra déjà souligner quelques surprises, puisque des clubs de BPL se sont vus éliminés pour leur entrée dans la compétition (Watford, Newcastle, Southampton).

Comment regarder le match West Bromwich Manchester City en direct streaming : Vidéo live League Cup, résultat Coupe de la Ligue

Du côté de West Bromwich Albion, le départ se sera passé au mieux, puisque le deuxième tour était synonyme d’une victoire sur la modeste formation d’Accrigton ; 4e division Anglaise, sur le score de trois buts à un. Ce soir, face à Manchester City, le déroulement de la rencontre pourrait être tout autre et le défi de taille pour West Bromwich. L’on retiendra toutefois que West Bromwich joue ce match à domicile devant son public, et entend bien renverser le grand Manchester City, qui vise un exploit sur la scène Européenne. Historiquement, il faut remonter à septembre 2010 pour retrouver la dernière victoire de West Bromwich sur Manchester City. Ironiquement, cette victoire ; sur le score de deux buts à un, était en League Cup. Et si l’on assistait à un nouveau tournant historique ?

Si vous cherchez à savoir comment regarder le match West Bromwich Albion Manchester City en direct streaming, sachez que la retransmission du match se fait sur BeIn Sports, à partir de 21 heures. La vidéo live de la League Cup et le résultat de la Coupe de la Ligue sont aussi à voir sur Internet, plus tard dans la soirée.

