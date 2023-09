La F1 en direct à la TV avec le GP de Singapour > Les manches du championnat du monde de Formule 1 ne cessent de s’enchaîner, et le classement s’en est vu bousculer. Désormais, chaque GP de F1 revêt une importance capitale. Il est possible de regarder la Formule 1 en direct live à la TV sur Canal +, à partir de 14 heures ce 17 septembre.

Alors que le suspens était omniprésent depuis le début de la saison et que la lutte entre Sebastian Vettel et Lewis Hamilton offrait d’intenses moments, voici que la hiérarchie se retrouver modifier, pour le plus grand plaisir des amateurs de la discipline. Car oui, si l’Allemand parvenait bien souvent à se retrouver au sommet depuis le début de la saison, voici que le pilote Ferrari se retrouve dans une délicate posture, celui du poursuivant. Après un Grand Prix de F1 de Belgique où le pilote Allemand terminera à la deuxième place, le Grand Prix de F1 d’Italie ; pourtant la terre de l’écurie Ferrari, ne lui permettra plus de tenir la dragée au pilote Britannique ; coup de tonnerre, un changement de taille était à l’ordre du jour.

Regarder la Formule 1 en direct live TV : Voir le Grand Prix de F1 de Singapour en replay vidéo, résultat course et classement Mercedes

En terminant à la troisième place du Grand Prix de F1 d’Italie, Sebastian Vettel savait alors qu’il faudra désormais redoubler d’efforts pour récupérer sa place. Alors que Lewis Hamilton parviendra à passer le drapeau à damier en première position, ce dernier ira, par la même occasion, récupérer la position de leader de la discipline. Certes, l’avance est maigre et seuls trois petits points séparent les deux pilotes à l’entame de ce Grand Prix de F1 de Singapour, et une victoire de l’Allemand suffirait pour retrouver le haut du classement. Le championnat de F1 2017 peut encore réserver de nombreuses surprises, et il ne fait nul doute que ce Grand Prix de F1 de Singapour en fasse partie. Lors des dernières éditions, ce spectaculaire et technique circuit de Singapour permettra à Sebastian Vettel de s’imposer à quatre reprises (2011, 2012, 2013 et 2015), contre deux succès pour Lewis Hamilton (2009 et 2014). Sur le papier, l’avantage est alors du côté de l’expérience de Sebastian Vettel, mais ce Grand Prix de Formule 1 de Singapour sait se montrer intraitable avec le manque de concentration.

Vous pouvez regarder la Formule 1 en direct live à la TV sur Canal + dès 14 heures ce 17 septembre. Vous pouvez aussi voir le Grand Prix de F1 de Singapour en replay vidéo, avec le résultat de la course et le classement du pilote Mercedes, sur Internet, plus tard dans la journée.

J’aime ça : J’aime chargement…