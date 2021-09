L’Europa League de football en direct à la télévision sur BeIn Sports > Comme chaque année, et après l’entame de la Ligue des Champions, c’est également au tour de l’Europa League de prendre son départ. Il est possible de voir les matchs de l’Europa League en direct sur Bein Sports en vidéo, et ce, à partir de 19 heures.

Si la Ligue des Champions promet déjà de belles étincelles, que penser de l’Europa League, qui affiche pas moins de trois formations Françaises, qui restent toutes à la conquête d’un sacre. Pour cela, il faudra toutefois faire mieux que la saison passée pour quelques formations, tandis que l’OGC Nice entend bien se rattraper de son élimination hâtive en Ligue des Champions face à Naples. Avant de se pencher plus en détails sur l’OGC Nice, l’on soulignera que Lyon ; en tant que meilleure formation Française en terme de score, est plongé dans le groupe E, face à Everton, Atalanta et Apollon Limassol. Sur le papier, seul le match face à Everton pourrait éventuellement poser quelques problèmes à l’OL, et l’on surveillera tout particulièrement ce début de compétition, puisque Lyon affronte la plus faible formation du groupe, Apollon Limassol. Pour son déplacement chez son adversaire, Lyon entend bien marquer les esprits.

Voir les matchs de l’Europa League en direct sur BeIn Sports en vidéo : Résumés et buts matchs Lyon, Marseille et OGC Nice

Du côté de Marseille, l’on devra affronter le Red Bull Salzburg, Guimaraes et l’équipe Turque de Konyaspor. Sur le papier, l’Olympique de Marseille possède l’avantage sur deux formations et débute justement l’Europa League face à l’une de celles-ci. Pour son premier match, Marseille dispose de l’avantage du stade face à une formation de Konyaspor très désireuse de faire ses preuves. Attention à ne pas garder à l’esprit cette lourde chute face à l’AS Monaco en championnat, où l’OM s’était écroulé six buts à un. Enfin, l’OGC Nice ; refoulé aux portes de la Ligue des Champions, débute son Europa League face à Zulte Waregem, en déplacement. Face au vainqueur de la Coupe de Belgique, l’OGC Nice devra réussir à retrouver ses esprits, et à effacer ce début de saison catastrophe. Dans son groupe, l’OGC Nice devra encore affronter la Lazio de Rome, et Vitesse, le club vainqueur de la Coupe des Pays-Bas.

Sachez que vous pouvez voir les matchs de l’Europa League en direct sur BeIn Sports en vidéo, à partir de 19 heures. Les résumés et les buts des matchs de Lyon, Marseille et de l’OGC Nice sont également à regarder en replay sur Internet, plus tard dans la soirée.

