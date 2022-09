La nouvelle émission de Fort Boyard sur France 2 en vidéo > Ce soir, le Fort le plus connu de France reprend du service et permet à une nouvelle équipe de gagner quelques deniers au profit d’une association. Fort Boyard avec Florent Manaudou est à regarder en vidéo sur France 2, à partir de 20 heures 55.

Alors que la réputation du Fort n’est plus à démontrer maintenant, l’on en profitera pour se pencher directement sur la nouvelle équipe du jour ; toujours plus motivée que jamais, et qui entend bien faire briller et mettre en avant l’association qu’elle défend, Terre Fraternité (association contribuant à l’accompagnement des blessés, des proches et des familles des morts en service de l’armée de terre). Pour l’occasion, l’on retrouve alors Florent Manaudou (champion Olympique de Natation), l’Adjudant David (ambassadeur de l’association et athlète handisport), Thierry Moreau (journaliste TV), Emilie Besse (journaliste TV), Bertrand Chameroy (animateur TV), et Audrey Pulvar (journaliste et animatrice TV).

Fort Boyard avec Florent Manaudou à regarder en vidéo sur France 2 et France Télévisions

Ce soir, de nouvelles épreuves attendent les candidats de Fort Boyard, et l’on retrouvera Le boyardodrome, Le spa, Le rodéo dino, L’asile, Le zoo, ou encore Le ski. De son côté, le Père Fouras aura également mis au point des défis inédits pour tenter de protéger son trésor, comme Le surf et Les mâts suspendus.

L’émission Fort Boyard avec Florent Manaudou est à regarder en vidéo sur France 2 à partir de 20 heures 55. L’émission sera également disponible, ensuite, sur le site de France Télévisions.