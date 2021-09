Le PSG en Ligue des Champions en direct à la TV > Ce soir, la Ligue des Champions reprend ses droits et entame une nouvelle saison. Sur le papier, les prétendants au titre final sont nombreux, et l’on a hâte de voir si le Real Madrid parviendra à conserver sa couronne acquise l’an passé. La Ligue des Champions de football est à voir en Multiplex et en direct sur BeIn Sports dès 20 heures 45.

Alors que la Ligue des Champions effectue ; enfin, sa rentrée sous forme d’un Multiplex haletant, force est de constater que certaines équipes semblent finalement bien mieux logées que d’autres ; comme c’est le cas de l’AS Monaco, un cas sur lequel nous reviendrons demain. En attendant, il est de souligner quelques rencontres à ne clairement pas manquer, à commencer par le Paris Saint-Germain, bien entendu. Placé dans le groupe B, le PSG se retrouve en compagnie d’adversaires de taille, puisque l’on y retrouve le grand Bayern Munich. Si les autres formations semblent plus en retrait face à ces deux géants (Anderlecht et Celtic Glasgow), l’on soulignera tout de même que le Celtic est connu pour être très solide en jouant à la maison. Et c’est d’ailleurs le premier défi du PSG, réussir à faire tomber le Celtic à domicile, un fait que même le FC Barcelone aura eu bien du mal à réaliser par moment. Réussir son entrée en Ligue des Champions est primordial, ne serait-ce que pour poser les bases d’un éventuel succès en phase de groupes.

La Ligue des Champions de football à voir en Multiplex direct sur BeIn Sports : Replay et résultats matchs PSG, FC Barcelone et Bayern Munich

Pour le Bayern Munich, justement, l’on se retrouve face à l’équipe Belge d’Anderlecht, une formation qui parvient à se montrer surprenante par moments. Dès lors, l’on ne pourra que penser à cette victoire d’Anderlecht face au Bayern Munich sur le score de deux buts à un, lors de l’Europa League 2008. Du côté du FC Barcelone, l’on débute cette Ligue des Champions face à la Juventus, cette même Juventus qui avait écrasé le FC Barcelone l’an passé, sur le score de trois buts à zéro. Si le scénario venait à se répéter, l’on ne pourra que saluer la performance des Italiens.

Sachez que la Ligue des Champions de football est à voir en Multiplex et en direct sur BeIn Sports à partir de 20 heures 45 ce 12 septembre. Le replay et les résultats des matchs du PSG, du FC Barcelone et du Bayern Munich seront également à regarder sur Internet, une fois les matchs terminés.

