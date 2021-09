La Moto GP en direct à la télévision sur Eurosport > suite du championnat du monde de Moto GP ce week-end, avec une nouvelle course très importante pour le classement. Ici, à Saint-Marin, il sera question de surveiller de près les hommes de tête, qui semblent bien capables de prendre l’avantage. La Moto GP et le Grand Prix de Saint-Marin sont à voir en direct vidéo à la TV sur Eurosport, à partir de 14 heures, heure Française.

Depuis quelques courses déjà, le championnat du monde de Moto GP permet de vivre des moments haletants, avec un suspens toujours de mise, à seulement quelques encablures de la fin de saison. En effet, et arrivé à ce stade de la compétition, l’on pourra noter trois pilotes capables de marquer la fin de saison de Moto GP de leur empreinte, tandis que le quatrième pourra bien perdre gros, suite à son absence lors de la course. Avant de se pencher sur le trio de tête, soulignons que l’Italien Valentino Rossi ne sera pas au départ du Grand Prix de Saint-Marin. Le pilote, opéré d’une fracture à la jambe droite, sera indisponible un mois entier, et devra très certainement faire une croix sur un nouveau titre de champion du monde. Avec 157 points actuellement, rien n’est terminé, certes, mais les trois premiers pilotes parviennent à se montrer suffisamment constant pour effacer une hypothétique victoire de l’Italien au terme de la saison.

Comment voir la Moto GP et le Grand Prix de Saint-Marin en direct vidéo TV : Résultat et replay vidéo course Eurosport

Toutefois, inutile de changer de pays pour trouver le pilote le plus en vogue actuellement en Moto GP, puisque l’Italien Andrea Dovizioso fait bien plus que forte impression. Si ce dernier ne se sera jamais réellement montré en tête d’affiche depuis le début de saison, voici qu’il effectue une deuxième partie du championnat du monde de Moto GP surprenante. Grâce à sa dernière victoire du côté de l’Angleterre, le pilote récupérera d’ailleurs la première place du classement. Derrière, l’on retrouve alors Marc Marquez ; qui sera passé à côté du Grand Prix d’Angleterre, avec 174 points, puis Maverick Vinales, avec 170 points. Pour l’instant, l’avance de l’Italien (183 points) lui permet de ne pas forcément viser la première place lors du Grand Prix de Saint-Marin, mais cela restera fortement conseillé.

Si vous cherchez à savoir comment voir la Moto GP et le Grand Prix de Saint-Marin en direct vidéo à la TV, sachez que c’est la chaîne Eurosport qui retransmet la course, à partir de 14 heures ce 10 septembre. Le résultat et le replay vidéo de la course diffusée sur Eurosport sont également à regarder sur Internet, plus tard dans la journée.

