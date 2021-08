Comment regarder la 17e étape du Tour d’Espagne en direct live TV : Parcours, classement et replay vidéo

Le cyclisme du Tour d’Espagne en direct à la télévision > Alors que l’on approche de la fin de la Vuelta, il faut dire que les coureurs ont encore quelques occasions de chambouler le classement du Tour d’Espagne, et à commencer par l’étape du jour, qui possède un parcours ; entre Valladiego et Los Machucos, finalement très relevé. Vous pouvez regarder la 17e étape du Tour d’Espagne en direct live à la TV sur Eurosport, dès 15 heures.

Déjà la 17e étape du Tour d’Espagne aujourd’hui, une étape, sur le papier, très compliquée à aborder. Dans les faits, cette 17e étape du Tour d’Espagne sera également l’une des dernières ; avec la prochaine 20e étape, à pouvoir réussir à chambouler un classement qui semble, désormais, bien plus qu’établi. D’une longueur de 180,5 kilomètres, le parcours du jour relie Villadiego à Los Machucos et l’on notera quelques passages à faire pâlir les mieux entraînés. En effet, et si l’on fera abstraction des cent premiers kilomètres ; assez plats, l’on se penchera sur les premières difficultés de la 17e étape du Tour d’Espagne, avec un premier col référencé en 2e catégorie.

Comment regarder la 17e étape du Tour d’Espagne en direct live TV : Parcours Villadiego Los Machucos, classement et replay vidéo

Dès le 107e kilomètre, les coureurs arrivent alors au Portillo de Lunada, une bonne mise en jambes pour les difficultés suivantes qui ponctuent la journée. Ici, il sera alors question d’une ascension de 8,3 kilomètres, à 5,7 % de moyenne. Mais là où les regards se tournent, c’est bien vers les difficultés suivantes, avec un col en première catégorie, et un col hors catégorie. Pour le premier, il faudra réussir à se montrer fort pour gravir 10 kilomètres de pentes à 6 % de moyenne, avec des passages à 7,5 %. Suite à cela, l’on retrouve l’ultime difficulté du jour, qui permettra, en plus, une arrivée en altitude. Lors de la grimpée de l’Alto de Los Machudos, les coureurs vont devoir résister et fournir des efforts tout au long des 7 kilomètres. Ici, le défi est de taille puisque nombreux sont les passages affichés à plus de 10 %, tandis que l’on retrouve également des passages cruciaux pour la suite de l’étape, des passages inhumains, à 25 et 26 % !

Si vous cherchez à savoir comment regarder la 17e étape du Tour d’Espagne en direct live à la TV, sachez que la retransmission s’effectue sur la chaîne Eurosport, à partir de 15 heures. Le parcours entre Villadiego et Los Machudos, ainsi que le classement et le replay vidéo du jour sont également à voir sur Internet.

