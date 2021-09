Qualifications Coupe du Monde : Voir les matchs en direct live TV, replay et résultats Allemagne, Pologne, Angleterre, Slovaquie

Comment voir les matchs de qualifications de la Coupe du Monde 2018 en direct à la TV > Alors que la Coupe du Monde 2018 en Russie approche à grands pas, il est encore question de livrer les dernières batailles qualificatives pour obtenir sa place. Dès lors, et si de nombreuses équipes ; notamment comme l’Allemagne, peuvent tirer leur épingle du jeu, pour d’autres formations, en revanche, le sort est moins clément. Il est possible de voir les matchs de Qualifications à la CDM 2018 en Russie en direct live à la TV, sur l’ensemble des chaînes Canal +, à partir de 18 heures.

Après la France, hier, c’est au tour d’autres formations de rejoindre les pelouses pour tenter d’obtenir une qualification à la prochaine Coupe du Monde de football 2018, qui se déroulera en Russie. Dès lors, l’on surveillera tout particulièrement l’équipe d’Allemagne, puisque cette dernière, avec 18 points, semble plus que bien partie pour réussir à se qualifier directement. Face à la République Tchèque ; troisième du groupe derrière la surprise qu’est l’Irlande du Nord, l’Allemagne semble être en mesure de s’imposer assez facilement, malgré ce déplacement à l’extérieur. Pour la République Tchèque, en revanche, il sera question d’obtenir un bon résultat pour ne pas connaître une fin de qualification mouvementée, et regrettée. Autre match à surveiller de près, le duel entre le Danemark et la Pologne. Si la Pologne est actuellement leader de son groupe E, rien n’est encore joué et l’on ne possède que six points d’avance sur le second. Le Danemark, avec ses dix points, peut encore renverser la vapeur. La précédente rencontre entre les deux formations avait d’ailleurs offert un spectacle certain, puisque la Pologne s’était imposée sur le score de trois buts à deux.

Qualifications CDM 2018 Russie : Voir les matchs en direct live TV, replay et résultats Allemagne, Pologne, Angleterre, Slovaquie

Du côté de l’Angleterre, l’on se doit de profiter de cette rencontre face à Malte ; dernier du classement et sans réelles prétentions de se qualifier pour la CDM 2018 en Russie, pour parfaire son léger avantage. Sur le papier ; comme sur le terrain, l’Angleterre ne devrait pas avoir de difficultés à s’imposer. Néanmoins, l’on soulignera que l’Angleterre ne s’était imposé que deux buts à zéro à domicile, et une surprise ; même historique, n’est jamais bien loin. Enfin, c’est un choc qui attend les spectateurs du match Slovaquie Slovénie. Ici, il sera principalement question de prendre sa revanche pour la Slovaquie, et de conserver sa deuxième place au classement. En effet, lors du premier match entre les deux formations, la Slovénie s’était alors défait de la Slovaquie, un but à zéro.

Sachez que les qualifications à la CDM 2018 en Russie permettent de voir les différents matchs en direct live à la TV sur Canal + Sport, et ce, dès 18 heures ; les matchs évoqués ici se disputent tous à 20 heures 45, ce 1er septembre. Le replay et les résultats de l’Allemagne, de la Pologne, de l’Angleterre et de la Slovaquie sont aussi à regarder sur Internet.

Partager : Twitter

Facebook