La F1 et le Grand Prix de Formule 1 de Belgique en direct à la TV > C’est une nouvelle manche du championnat du monde de Formule 1 qui s’annonce pour les différents pilotes. Ici, le constat est simple pour les hommes de tête, réussir un bon GP de F1, pour se rapprocher du titre en fin de saison. Vous pouvez regarder la Formule 1 sur Canal + en direct live, à partir de 9 heures 50 ce 25 août.

Le calendrier de la Formule 1 ne cesse d’avancer pour les pilotes et les nombreux amateurs de la discipline. Le GP de F1 de Belgique apparaît alors comme l’avant dernier Grand Prix de la saison en Europe, et s’annonce comme délicat à parcourir pour les pilotes et les monoplaces, un peu comme chaque année. Avant de se pencher sur le prochain Grand Prix de F1 situé en Italie, certains pilotes entendent bien réussir à se démarquer ici, à commencer par Sebastian Vettel et Lewis Hamilton, les deux favoris au titre de fin de saison.

Comment regarder la Formule 1 sur Canal + en direct live : Vidéo essais libres, replay qualifications GP F1 Belgique, résultat course et classement

Il faut dire qu’entre les deux pilotes, l’on ne cesse de se passer les victoires. Avant ce GP de F1 de Belgique, le pilote Allemand de Ferrari possédait quatre victoires, tandis que le pilote Britannique de Mercedes, quatre également. Depuis le début de saison, le titre semblait se jouer entre ces deux icônes de la F1, deux pilotes au talent incroyable une fois lancés sur la piste. Alors que les deux pilotes ne se tenaient qu’à un petit point d’écart il y a encore quelques semaines, le Grand Prix de Hongrie permettra à Sebastian Vettel de reprendre le large sur son concurrent direct. Avec 25 points empochés, l’Allemand parviendra à récupérer une avance de 14 points. En fonction du résultat de la course du GP de F1 de Belgique, Sebastian Vettel pourrait alors s’envoler au classement, mais nous n’y sommes pas encore. L’an passé, c’est bien Lewis Hamilton qui effectuera la meilleure prestation, puisque le pilote partira de la 21e place sur la grille à l’issue des qualifications, et se hissera, en fin de course, sur la troisième marche du podium ; un bel exploit.

Si vous cherchez à savoir comment regarder la Formule 1, sachez qu’il faut vous rendre sur Canal + pour assister à la F1 en direct live, dès ce vendredi, à partir de 9 heures 50. La vidéo des essais libres, le replay des qualifications du GP de F1 de Belgique, le résultat de la course et le classement seront également à voir sur Internet à tout moment.

J’aime ça : J’aime chargement…