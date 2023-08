Comment voir le match PSG Toulouse en direct à la TV : Vidéo live Ligue 1 football, résultat Paris Saint-Germain

La Ligue 1 de football en direct live TV > Ce soir, la Ligue 1 de football se poursuit pour certaines formations, dont le Paris Saint-Germain. Pour la formation qui n’aura pas réussi à décrocher un nouveau sacre de champion lors de la saison passée, l’objectif est clair, réussir à prendre son envol au classement, dès les premières journées. Vous pouvez voir le match PSG Toulouse en direct à la TV sur Canal +, à partir de 21 heures.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le début de saison s’est passé au mieux pour le PSG. Avant l’entame de la nouvelle saison de Ligue 1, l’on parlait d’une arrivée qui allait faire grand bruit,celle du Brésilien Neymar. Quoi de mieux, donc, pour le Paris Saint-Germain, que de réussir à gonfler ses rangs en vue des nombreux objectifs de la saison ; à commencer, bien entendu, par la Ligue des Champions ? Lors de la reprise, le PSG accueillera le promu Amiens, qui n’arrivera pas à tenir la cadence au Parc. Alors que le PSG viendra s’imposer sur le score de deux buts à zéro, la formation annoncera la couleur dès le coup de sifflet final. La semaine suivante, face à Guingamp, le PSG connaîtra un nouveau succès ; 3-0, et l’on découvrira enfin Neymar évoluer sous les couleurs de son nouveau club. Soirée parfaite pour ce dernier, qui parviendra à inscrire un but et offrir une passe décisive.

Comment voir le match PSG Toulouse en direct à la TV sur Canal + : Vidéo live Ligue 1 football, résultat Paris Saint-Germain

C’est donc en tant que brillant leader à l’issue de la 2e journée, que le PSG accueille Toulouse dans ce nouveau match de Ligue 1. Ici, il sera surtout question de poursuivre sur sa lancée et d’engranger de nouveaux points précieux pour le titre final. Face à Toulouse, le PSG part clairement favori, d’autant que Toulouse, de son côté, aura débuté sa nouvelle saison par une défaite face à l’AS Monaco (3-2). La deuxième journée sera meilleure pour Toulouse, qui parviendra, à domicile, à faire tomber Montpellier (1-1). Rappelons néanmoins que la dernière rencontre entre les deux formations avait laissé place à un match nul et vierge.

Si vous cherchez à savoir comment voir le match PSG Toulouse en direct à la TV, sachez que la retransmission est faite sur Canal +, à partir de 21 heures ce 20 août. La vidéo live de la Ligue de football, avec le résultat du Paris Saint-Germain sont également à regarder sur Internet, et en streaming.

