Regarder l’athlétisme en direct live vidéo à la télévision sur la chaîne France 3 > France Télévisions poursuit la diffusion des championnats du monde d’athlétisme en direct, tout en revenant sur les évènements marquants de la journée ; et le programme se veut chargé. Les championnats du monde d’athlétisme sont à voir sur France 3, à partir de 20 heures ce 11 août.

Une fois n’est pas coutume, France 3 retransmets les épreuves des championnats du monde d’athlétisme, une bonne occasion, donc, de poursuivre la découverte des différents résultats. Ce soir, le programme est chargé et il est question de nombreuses disciplines ; demi-finales du 100 m haies et du 800 m, finales du saut en longueur, du 3 000 m steeple et du 200 m chez les femmes ; décathlon : saut en hauteur et 400 m, demi-finales du 1 500 m et finale du lancer de marteau, il y a en a pour tous les goûts !

Les championnats du monde d’athlétisme à voir sur France 3 : Résultats saut en longueur, replay Décathlon et 800 mètres

Ici, l’on reviendra notamment sur la prestation de Kevin Mayer ; la récente tête d’affiche du sport Français, puisque ce dernier possédait alors toutes les chances de glaner un titre de champion, après la retraite annoncée d’Ashton Eaton, véritable légende du décathlon. Médaillé d’argent aux Jeux Olympiques, le Français espérait bien remporter un sacre, lui qui apparaissait comme l’ultime favori du décathlon.

Sachez que les championnats du monde d’athlétisme sont à voir sur France 3 à partir de 20 heures ce 11 août. Les résultats du saut en longueur et le replay du 800 mètres ; et du décathlon, sont également à regarder sur Internet.

