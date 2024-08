La MotoGP en direct live à la télévision > Retour aux affaires pour les pilotes de Moto GP, désormais prêts à tout pour réussir à s’imposer et à chambouler ce classement général. Sachez que vous pouvez voir le Grand Prix de MotoGP de République Tchèque en direct en vidéo à la TV sur Eurosport, dès 14 heures.

Que l’attente fut longue pour les amateurs de moto, et c’est après un mois d’absence, que la MotoGP fait son grand retour. Cela remonte déjà, mais il y a un mois, l’on assistait alors au Grand Prix de MotoGP, venant marquer la moitié de la saison. Désormais, le GP de Brno annonce la seconde partie du calendrier, et le retour aux affaires pour les principaux favoris, qui sont finalement très proches au classement général. Avec sa victoire il y a un mois en Allemagne, l’Espagnol Marc Marquez parviendra à ravir la première place du général, une place qu’il faudra désormais défendre face à Maverick Vinales, Andrea Dovizioso, Valentino Rossi, et même Daniel Pedrosa.

Comment voir le Grand Prix de MotoGP de République Tchèque en direct vidéo à la TV : Résultat et classement GP Brno

Lorsque l’on y regarde de plus près, Brno est un Grand Prix de MotoGP historique ; en effet, ce dernier est présent au calendrier de MotoGP depuis 1965 maintenant. Ici, il est question d’accélérations très fortes, de freinage appuyé et d’un dénivelé important. Alors que les occasions de dépassement sont nombreuses, l’on soulignera encore le fort freinage qu’il faut effectuer au bout de la ligne droite principale, un moment souvent spectaculaire. L’an passé, c’est l’Anglais Cal Crutchlow qui avait réussi à s’imposer ici, mais cette année, une victoire du pilote n’arrangerait aucunement les hommes de têtes, situés en haut du classement.

Si vous cherchez à savoir comment voir le Grand Prix de MotoGP de République Tchèque en direct vidéo à la TV, sachez que la retransmission s’effectue sur Eurosport, dès 14 heures. Le résultat et le classement du GP de Brno seront également à regarder sur Internet, plus tard dans la journée.

