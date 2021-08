La Formule 1 en direct à la télévision > Alors que le classement se veut plus serrer que jamais, le vainqueur pourrait reprendre un avantage moral sur son principal concurrent au classement. Qui de Sebastian Vettel ou de Lewis Hamilton parviendra à briller ici, au GP du Hungaroring ? Vous pouvez voir le Grand Prix de F1 de Hongrie en direct à la TV sur Canal +, à partir de 14 heures.

Rien ne va plus du côté de la Formule 1 depuis quelques semaines désormais. En effet, alors que l’écart entre le leader et son dauphin semblait stagner, voilà que le Grand Prix de F1 de Silverstone viendra chambouler la hiérarchie, et mettre une énorme pression sur Sebastian Vettel, le pilote Allemand de chez Ferrari. En effet, en Angleterre, Sebastian Vettel aura connu un tragique évènement lors du dernier tour du Grand Prix, et la perte de points fut en conséquence. Avec une crevaison de pneu, Sebastian Vettel ne pouvait que tenter de limiter la casse, ce qu’il fera en terminant à la septième position du GP de F1, un triste sort pour le pilote, mais qui conserve tout de même l’avantage.

Comment voir le Grand Prix de F1 de Hongrie en direct TV : Replay course GP Hungaroring, podium, vainqueur et classement Formule 1

Si Sebastian Vettel devait composer avec ce problème loin d’être prévisible, Lewis Hamilton, de son côté, viendra décrocher une nouvelle victoire, et empochera 25 points de plus au Grand Prix de Silverstone. S’il reste toujours deuxième du classement général, l’étau se resserre et l’avantage moral est du côté du Britannique, qui ne possède plus qu’une petite longueur de retard sur son rival. Sebastian Vettel le sait, il faut terminer devant Lewis Hamilton pour espérer conserver la tête du championnat, mais cela est loin d’être une tâche aisée, ici, au Grand Prix de F1 de Hongrie. En effet, sur le papier, Lewis Hamilton est le pilote le plus titré au GP du Hungaroring, et il entend bien le rester. Vainqueur l’an passé, le pilote Britannique peut toujours compter sur son excellente monoplace pour créer l’exploit. Au terme de la course, le vainqueur pourrait bien chambouler le classement actuel de la F1, pour le plus grand plaisir des amateurs de F1.

Si vous cherchez à savoir comment voir le Grand Prix de F1 de Hongrie en direct à la Tv, sachez que la retransmission s’effectue sur Canal +, dès 14 heures. Le replay de la course du GP du Hungaroring, le podium, le vainqueur le classement de la Formule 1 seront ensuite tous à voir sur Internet, plus tard dans la journée.

