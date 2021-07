L’Europa League de football en direct à la TV > Ce soir, les barrages de l’Europa League débutent, et, pour l’occasion, l’on retrouve un match entre Marseille et Oostende. Un match de football déjà capital en direct. Vous pouvez voir le match Marseille Oostende en direct live à la TV sur BeIn Sports 1, à partir de 20 heures 45.

Après une saison parfois compliquée, parfois plus clémente, la formation de Marseille débute sa saison Européenne ce soir, face à la modeste formation d’Oostende. Sur le papier, l’équipe Française est loin devant la formation Belge qui aura terminé en quatrième position du dernier championnat, et les adversaires du soir ne le savent que trop bien. Alors que l’on pourra certainement pardonner une défaite d’Oostende, un revers de l’OM ferait clairement trembler le monde footballistique, et serait un drame en vue de la prochaine saison. Pour ce match allé au Vélodrome, Marseille se doit de faire un résultat, et de s’assurer une qualification pour le prochain tour préliminaire dès ce soir, grâce à un score fleuve.

Comment voir le match Marseille Oostende en direct live à la TV : Résultats Europa League, replay buts OM

Pour Oostende, la formation Belge, l’objectif est clair, réussir à créer la surprise et à déstabiliser le grand Marseille. Ici, et même si les joueurs savent que leurs chances sont faibles, l’on désire ardemment réussir à ne pas prendre de but lors du match allé. Jouer une telle rencontre est un évènement majeur pour le club, qui pourrait bien être boosté pour l’occasion. Sur le papier, toutefois, difficile d’imaginer l’OM perdre, sans que cela ne crée un véritable raz-de-marée.

Si vous cherchez à savoir comment voir le match Marseille Oostende en direct live à la TV, sachez que le match de football est retransmis en direct sur BeIn Sports 1, à partir de 20 heures 45. Les résultats de l’Europa League et le replay des buts de l’OM sont également à voir, plus tard en soirée, sur Internet.

