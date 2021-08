Les Championnats de BMX en vidéo et replay sur Internet > Cette année ; et cette nouvelle édition des Championnats du Monde de BMX, est déjà prête à rentrer dans l’histoire. En effet, les Championnats du Monde de BMX fêtent leur retour aux États-Unis pour cette édition 2017. Les vidéos des Championnats du Monde de BMX ; ainsi que les résultats, le classement et le replay, seront à voir sur Internet.

Voici, déjà, un fait historique. En effet, c’est la première fois depuis 16 longues années, que les Championnats du Monde de BMX se déroulent aux États-Unis. Fait marquant et notable, donc, avant de se lancer dans la compétition. Organisés chaque année, les Championnats du Monde de BMX permettent aux meilleurs coureurs d’acquérir le maillot arc-en-ciel pendant une année, une distinction plus qu’honorable dans la discipline. Ici, l’on retrouve alors plusieurs catégories, aussi bien masculines que féminines. Entre les épreuves juniors, élites et contre-la-montre, l’on assiste à de belles courses dans les Championnats du Monde de BMX.

Vidéos des Championnats du Monde de BMX : Résultats, classement et replay

Pour cette nouvelle édition des Championnats du Monde de BMX, ce sont de nombreuses surprises qui attendent les spectateurs, puisque, outre les pros, l’on retrouve des coureurs « surprises », bien moins capés que les autres. Si l’entraînement n’est pas le même, la joie de participer aux Championnats du Monde de BMX est bien présente, et il faudra encore du cran pour passer les premières qualifications, en vue de l’obtention du titre dans chaque catégorie.

Les vidéos des Championnats du Monde de BMX, ainsi que les résultats, le classement et le replay, sont à voir sur Internet, tout au long de la compétition.

Partager : Twitter

Facebook