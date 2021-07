Calendrier sportif et programme des compétitions du mois d’août : Football, Tennis, Formule 1, Golf, Cyclisme

Les sports à surveiller et le calendrier des compétitions > Après un mois de juillet très chargé en évènement ; à commencer par le brillant Tour de France de cyclisme, le mois d’août propose également son lot de sensations, à commencer par la reprise du championnat de Ligue 1 ; entre autres.

Et dès le début du mois d’août (5-13), l’on retrouve les Championnats du Monde d’athlétisme, qui se déroule en Angleterre, à Londres. Ici, l’occasion sera parfaite de vérifier si les nombreuses confirmations lors des différents meetings d’athlétisme pourront se poursuivre. Un peu plus tard, l’on retrouve le Masters 1000 de tennis de Montreal (du 7 au 13), avant se pencher sur le Championnat USPGA de Golf, du 10 au 13 août. Autre très grand rendez-vous ; et se déroulant surtout après le fatigant Tour de France, c’est le Tour d’Espagne qui permettra aux coureurs de se retrouver sur les routes, pour des étapes déjà historiques. Se disputant du 19 août au 10 septembre, la nouvelle édition du Tour d’Espagne promet déjà du grand spectacle.

Le rugby est également mis en avant avec le Rugby Championship, une compétition qui se déroule du 19 août, au 7 octobre. Du 24 au 28 août prochain, l’on retrouvera le Championnat d’Europe de Volley-Ball hommes, tandis que le GP de Belgique de F1 se déroulera le 27 août ; la même date que la Moto GP et son Grand Prix de Silverstone. Le 28 août marquera également l’entame de l’US Open de tennis ; un évènement très attendu et qui se disputera jusqu’au 17 septembre prochain. Toujours fin août ; le 31 août, c’est le Championnat d’Europe de basket-ball qui sera au centre de toutes les attentions, pendant une semaine.

Impossible également de ne pas évoquer le retour de la Ligue de football dès le 4 août prochain. Ici, l’on surveillera les premières performances du champion de France et son dauphin ; l’AS Monaco et le PSG, tout en se penchant sur les résultats des promus de Ligue 2, Strasbourg et Amiens notamment.

