Le football et le PSG en direct live > Nouvelle rencontre pour le Paris Saint-Germain, à l’occasion de cette International Champions Cup de football. Sachez que le match PSG Tottenham est à voir en direct à la TV, sur BeIn Sports 1, cette nuit, à 2 heures du matin.

Alors que l’International Champions Cup de football ; un tournoi amical de pré-saison et un excellent entraînement en vue de la reprise du championnat, a débuté il y a quelques jours maintenant, l’on surveillera les performances du PSG, une formation qui entend bien récupérer son titre de Champion de France, après une désillusion totale lors de la précédente saison de Ligue 1 et ce sacre de l’AS Monaco. Pour le PSG, il est donc question d’acquérir un maximum d’automatisme ; et de roder les nouveaux joueurs, et quoi de mieux, alors, que d’affronter une forte formation Anglaise sur le terrain ?

Comment voir le match PSG Tottenham en direct à la TV : Résultat Paris Saint-Germain, replay buts International Champions Cup

Lors de son premier match ; face à l’AS Rome, le PSG avait alors pris les devants dès la 36e minute et ce but de Marquinhos. Bien en place, le PSG parviendra à étouffer les attaques de la Roma et semblait avoir le match en main. Malheureusement pour le Paris Saint-Germain, la seconde période sera plus relevée et l’AS Rome parviendra à égaliser dès la 60e minute de jeu. En terminant la rencontre sur un match nul, le PSG devra attendre les tirs au but pour glaner deux points au classement (5-3). Sur le terrain, l’on notera tout de même la très bonne performance de Dani Alves, qui effectuait ici, son premier match sous les couleurs du PSG.

Si vous cherchez à savoir comment voir le match PSG Tottenham en direct à la TV, sachez que le match est diffusé en live sur BeIn Sports, dès deux heures du matin cette nuit. Le résultat du Paris Saint-Germain et le replay des buts de l’International Champions Cup seront également disponibles sur Internet.

