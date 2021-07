Vidéo live du Meeting Herculis de Monaco : Résultats et replay Usain Bolt Diamond League athlétisme sur Internet

L’athlétisme et le Meeting Herculis en direct à la TV > Nouvelle édition de ce meeting Herculis, un meeting qui vient fêter sa 30e édition en cette année 2017 et qui accueille, en plus, de très grands noms. Vous pouvez voir le Meeting Herculis de Monaco 2017 en direct à la télévision, sur Canal + dès 19 heures 30.

Lors d’une année d’athlétisme ; et outre les grands évènements avec médailles à la clé, l’on retrouve plusieurs « championnats » très intéressants à suivre, et très appréciés du public, mais également des athlètes. Ainsi, l’on retrouve aujourd’hui une nouvelle manche de la Diamond League, une compétition créée en 2010, notamment pour remplacer la Golden League. Chaque vainqueur de finale décroche alors un trophée de Diamond League, une reconnaissance certaine. Pour ce Meeting Herculis de Monaco 2017 ; qui est la 11e étape de la Diamond League 2017, de grands noms ont répondus présents, dans de nombreuses disciplines.

Vidéo live du Meeting Herculis de Monaco 2017 : Résultats et replay Usain Bolt Diamond League athlétisme sur Internet

Avec un programme très chargé ; saut à la perche, javelot, 100 mètres, triple saut, saut en hauteur, ou encore 4 X 100 mètres, il ne faisait finalement aucun doute de retrouver de vraies icônes de l’athlétisme, finalement conscients de l’entraînement bénéfique que peut apporter ce Meeting Herculis de Monaco. Ici, l’on pourra alors fêter le grand retour d’Usain Bolt, absent du Meeting d’Herculis depuis 2011, et qui entend bien livrer une performance exceptionnelle. L’on surveillera également Renaud Lavillenie au saut à la perche.

La vidéo live du Meeting Herculis de Monaco 2017 est à voir en direct sur Canal +, dès 19 heures 55, et en intégralité. Les divers résultats et le replay d’Usain Bolt à la Diamong League d’athlétisme sont et seront à voir sur Internet plus tard en soirée.

Partager : Twitter

Facebook