Programme International Champions Cup de football : Résultat match et replay buts et classement

International Champions Cup en direct TV > Comme chaque année, les amateurs de ballon rond peuvent se délecter d’un tournoi de pré-saison très apprécié, qui se déroule sur plusieurs continents. Vous pouvez voir le match et le résultat du match PSG AS Rome en direct à la TV sur BeIn Sports, dès 2 heures du matin, dans la nuit de mardi à mercredi.

Créé en 2013 maintenant, l’International Champions Cup de football est un tournoi de pré-saison qui vient se dérouler sur plusieurs continents. Ici, l’on retrouve des clubs d’Amérique du Nord et d’Europe, qui viennent se disputer la première place de leur groupe, afin de décrocher un trophée honorifique. Pas de phases finales dans ce tournoi, mais un déroulement assez compliqué à suivre pour les novices ; en effet, les vainqueurs des premiers matchs de chaque groupe défient alors les autres vainqueurs, tandis que les perdants du premier tour, affrontent les perdants des autres groupes lors du second tour. De plus, aucun match nul n’est possible et une séance de tirs au but vient mettre d’accord les formations en cas d’égalité à la fin du temps réglementaire. Perdre à ce stade permet tout de même d’empocher un petit point.

Programme International Champions Cup de football : Résultat match PSG AS Rome, replay buts et classement

Ici, l’on retrouve deux formations Françaises ; le PSG et l’Olympique Lyonnais. L’on se penchera sur le PSG aujourd’hui, puisque la formation vient affronter son premier adversaire cette nuit, dès 2 heures du matin. Placé dans l’International Champions Cup des États-Unis, le PSG aura fort à faire et devra notamment affronter la Juventus, Tottenham et l’AS Rome, ce soir. Sur le papier, l’International Champions Cup est un très bon entraînement en vue de débuter la prochaine saison de Ligue 1, et l’on suivra avec grand intérêt ce match PSG AS Rome, dont le résultat pourra modifier le futur du PSG dans la compétition. Face à une formation Italienne qui aurait presque raté sa saison, le PSG part clairement favori en vue d’obtenir un bon résultat pour bien se positionner au classement.

L’on reviendra sur quelques affiches du programme de l’International Champions Cup de football au fil des jours. Le résultat du match PSG AS Rome, le replay des buts et le classement sont à voir en direct sur BeIn Sports dès 2 heures du matin, ou sur Internet, une fois la rencontre terminée.

