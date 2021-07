La Formule 1 en direct et le Grand Prix d’Autriche en vidéo > Nouveau week-end de course pour les monoplaces présentes en Formule 1. En Autriche, il sera notamment question de faire abstraction de l’accrochage survenu à Bakou. Vous pouvez voir les essais, les qualifications et la course du Grand Prix d’Autriche de F1, à partir de 10 heures aujourd’hui, sur les chaînes du groupe Canal +.

Place à un nouveau week-end de Formule 1, qui commence dès aujourd’hui, et qui aura pris la direction de l’Autriche, une destination bien appréciée des pilotes, mais également du public toujours présent et nombreux. Ici, il sera notamment question de tenter de prendre un maximum de points avant les prochaines échéances, et de faire le point sur la sanction de Sebastian Vettel, qui aura provoqué un accrochage avec Lewis Hamilton. Sur le papier, l’on pourra souligner que le pilote Britannique était souvent à l’origine de nombreux accrochages au fil des dernières années, et que ce dernier s’en est toujours bien tiré. Place à la compétition cependant, puisqu’un titre de champion du monde est toujours d’actualité, ainsi qu’un podium à compléter.

Voir les essais, les qualifications et la course du Grand Prix d’Autriche de F1 en direct : Replay, vainqueur et classement Formule 1

Lors du Grand Prix de F1 de Bakou, l’on notera alors la victoire de Daniel Ricciardo, devant le Finlandais Valtteri Bottas. Le podium sera complété par le Canadien Lance Stroll, qui récupère, par la même occasion, le premier podium de sa carrière. Concernant les favoris au titre, Sebastian Vettel terminera devant Lewis Hamilton, tandis que l’on soulignera l’absence de Kimi Räikkönen. Le principal changement au classement nous vient de la perte d’une place de Räikkönen, au profit de Ricciardo. Lors du Grand Prix d’Autriche de F1, il sera alors question de prendre la tension lors des essais des prochaines séances, avant de tenter le meilleur chrono sur les qualifications. La course du Grand Prix d’Autriche de F1 sera très intéressante à suivre, notamment car l’on retrouve, sur le circuit, de nombreux endroits où les pilotes peuvent dépasser. L’an passé, c’est Lewis Hamilton qui avait récupéré les points de la victoire, après avoir obtenu la pole position ; un remake est-il possible ?

Vous pouvez voir les essais, les qualifications et la course du Grand Prix d’Autriche de F1 en direct sur les chaînes du groupe Canal +, à partir de 10 heures. Le replay, le vainqueur et le classement de la Formule 1 seront également à découvrir sur Internet, tout au long des prochaines journées.

