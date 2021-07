La Coupe des Confédérations en direct à la télévision > Aujourd’hui marque la fin de la Coupe des Confédérations, une compétition qui aura vu les meilleures équipes nationales s’affronter, en vue d’une préparation à la prochaine Coupe du Monde. La petite finale et la finale de la Coupe des Confédérations sont à voir sur SFR Sport puis TMC, en direct à partir de 14 heures.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette Coupe des Confédérations se sera montrée haletante à suivre, notamment pour évaluer les prestations des formations les plus en vogue du moment. Dès lors, impossible de ne pas évoquer le Portugal ; récent champion d’Europe, mais qui aura connu bien des difficultés pour briller. Leader certain de son groupe, le Portugal connaîtra toutefois une passe plus délicate lors de la demi-finale face au Chili, et ne parviendra alors plus à faire sensation. Pire encore, le Portugal échouera lors des tirs au but, et se montrera bien malchanceux ; aucune frappe ne trouvera le chemin des filets. Pour cette petite finale de la Coupe des Confédérations, le Portugal se mesure au Mexique, une équipe que le Portugal connaît, puisque les deux formations s’étaient neutralisées en phase de poules, sur le score de deux buts partout. Petite nuance néanmoins, le Portugal devra composer sans Cristiano Ronaldo pour cette ultime rencontre, puisque ce dernier a eu l’autorisation de rentrer chez lui. Côté Mexicain, il ne fait nul doute que l’on désire faire mieux que lors du match d’ouverture, mais c’est bien la fatigue qui sera l’élément central de la rencontre.

Comment regarder la petite finale et la finale de la Coupe des Confédérations en direct : Résultat match Portugal Mexique et Allemagne Chili

Alors que le Portugal et le Mexique se sont déjà retrouvés en phase de poules, le constat est le même pour les deux équipes présentes en finale de cette Coupe des Confédérations. Là aussi, l’Allemagne et le Chili s’étaient neutralisés et s’étaient quitter sur un match nul, un but partout. L’on soulignera toutefois que l’Allemagne pouvait encore apparaître en phase de rodage, et la demi-finale face au Mexique permettra d’appuyer le fait que l’Allemagne semble maintenant plus à l’aise, malgré le fait que l’équipe alignée soit la plus jeune du tournoi. Bien que privée de ses stars, l’Allemagne possède de forts arguments à faire valoir face à des Chiliens présentant la meilleure équipe possible. Si l’Allemagne venait à réaliser le même match que face au Mexique, la Mannschaft pourrait bien décrocher son premier succès, dans une compétition qui ne lui réussit pas vraiment.

Si vous cherchez à savoir comment regarder la petite finale et la finale de la Coupe des Confédérations en direct, sachez que la petite finale est diffusée sur SFR Sport dès 14 heures, tandis que la finale est retransmise ; en direct également, sur TMC, dès 20 heures. Le résultat du match Portugal Mexique et Allemagne Chili est également à voir sur Internet.

