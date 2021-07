Voir le football en direct et la Gold Cup à la TV > Nouvelle édition de la Gold Cup qui s’amorce, et nouvelle occasion pour les équipes emblématiques de briller. L’on surveillera toutefois le Mexique, notamment après sa prestation lors de la Coupe des Confédérations. Vous pouvez regarder la Gold Cup de football sur Internet, principalement.

Voilà une nouvelle édition de la Gold Cup qui s’annonce déjà intéressante à suivre, notamment pour la progression de certaines formations. Certes, les surprises ne sont pas légion et l’on retrouve bien souvent les mêmes vainqueurs, mais la hiérarchie se retrouve parfois bousculée et remise en question. Sur le papier, la Gold Cup de football se déroule tous les deux ans, et l’équipe victorieuse est déclarée Championne d’Amérique du Nord, un titre que se disputent deux équipes, principalement. En effet, l’on retrouve bien souvent les États-Unis et le Mexique sur les plus hautes marches du podium, et même si d’autres formations parviennent parfois à faire sensation, ces dernières années ; depuis 2002, ne cessent de se ressembler.

Regarder la Gold Cup de football en vidéo live : Matchs en direct, replay buts, classement

Une fois n’est donc pas coutume, les États-Unis et le Mexique apparaissent comme les favoris intouchables de la compétition qu’est la Gold Cup, et, même si la victoire n’est pas encore annoncée pour l’une ou pour l’autre, sortir de son groupe ne devrait être qu’une simple formalité. Du côté des États-Unis, l’on se retrouve dans un groupe constitué de Panama, du Nicaragua et de la Martinique, et l’on ne voit pas réellement comment les États-Unis pourraient laisser passer leur qualification. Même bilan pour le Mexique, qui se retrouve face à la Jamaïque, le Salvador et Curaçao. Toutefois, le Mexique parviendra-t-il à conserver son sacre acquis lors de la dernière édition ?

Sachez qu’il est possible de regarder la Gold Cup de football en vidéo live sur Internet, avec les matchs en direct, le replay des buts et le classement des groupes avant la phase finale.

