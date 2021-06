Comment voir la finale de l’Euro Espoirs en direct TV : Replay match résultat, buts et vainqueur

Euro espoirs de football en direct à la télévision > Après une compétition acharnée, il est déjà temps de laisser la place à la finale de l’Euro espoirs de football, avec une affiche très intéressante entre l’Allemagne et l’Espagne. Sachez que la finale de l’Euro espoirs est à voir en direct à la TV, sur L’Équipe, dès 20 heures 45.

Folle nouvelle édition que cet Euro Espoirs 2017. Ici, l’on aura assisté à quelques matchs intéressants, mais l’on soulignera la nouvelle excellente performance de l’Espagne, qui prouve, encore une fois, que l’équipe renouera très bientôt avec le style de jeu que l’on connaît. Pour l’Espagne, atteindre cette finale était une certitude, une certitude qui aura commencé dès la phase de groupes, puisque l’Espagne s’imposera comme la seule formation à atteindre les phases finales de l’Euro Espoirs, en ayant remportée tous ses matchs. Un bel exploit donc, qui se poursuivre en demi-finale, où l’Espagne ne laissera aucune chance à l’Italie et s’imposera brillamment sur le score de trois buts à un.

Comment voir la finale de l’Euro Espoirs en direct TV : Replay match Allemagne Espagne, résultat, buts et vainqueur

Dès lors, il peut être difficile d’imaginer une victoire de l’Allemagne dans cette finale, d’autant plus que l’Allemagne aura atteint la demi-finale grâce à son statut de meilleur deuxième de la compétition. Face à l’Angleterre, l’Allemagne se sera fait quelques frayeurs, et il fallait alors attendre la séance de tirs au but pour continuer de rêver quant à l’obtention d’un titre, un sacre qui leur échappe depuis 2009, la seule année où l’Allemagne parviendra d’ailleurs à s’imposer. Pour cette finale de l’Euro Espoirs, le défi est de taille pour l’Allemagne, puisque l’Espagne n’aura fait qu’une bouchée de l’Italie en demi-finale, cette même Italie qui avait pourtant battu l’Allemagne il y a quelques jours, sur le score d’un but à zéro. De son côté, l’Espagne semble réellement bien partie pour obtenir sa cinquième couronne dans la compétition.

Si vous cherchez à savoir comment voir la finale de l’Euro Espoirs en direct à la TV, sachez que la finale est à voir en direct sur la chaîne L’Équipe, à partir de 20 heures 45. Le replay du match Allemagne Espagne, avec le résultat, les buts et le vainqueur seront aussi à regarder sur Internet.

Partager : Twitter

Facebook