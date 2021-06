Grand Chelem de tennis à Wimbledon en vidéos > Nouveau tournoi de tennis qui débute, et pas des moindres, puisqu’il s’agit d’un tournoi de tennis du Grand Chelem, soit l’un des tournois les plus appréciés et honorifiques au cours d’une saison. Les vidéos du tournoi de tennis de Wimbledon seront à voir sur Internet, et sur BeIn Sports.

Nous le savons, une année de tennis apporte son lot d’émotions et de tournois plus ou moins importants pour les joueurs. Sur le papier ; et dans les têtes, ce tournoi de tennis de Wimbledon fait bien partie de ces évènements à ne surtout pas manquer, et pour cause. En plus de faire partie du Grand Chelem, le tournoi de tennis de Wimbledon est le tournoi de tennis le plus ancien ; et très clairement le plus prestigieux. Se déroulant sur gazon ; et apparaissant comme l’un des derniers tournois majeurs à se disputer sur gazon au cours d’une année, le tournoi de tennis de Wimbledon offre un jeu offensif, même si des joueurs de fond de court parviennent ; depuis 2000, à se démarquer.

Programme et vidéos du tournoi de tennis de Wimbledon : Replay Grand Chelem, résultat Roger Federer

Mais pour cette nouvelle édition du tournoi de tennis de Wimbledon, l’on surveillera tout particulièrement le Suisse Roger Federer, ainsi que ses résultats. En effet, l’absence des courts pendant plusieurs mois lui aura permis de revenir plus fort que jamais. L’ancien numéro un mondial aborde d’ailleurs ce tournoi de tennis de Wimbledon avec la ferme intention de s’imposer et de poursuivre sur sa bonne lancée acquise lors du tournoi de Halle, où Federer aura tout simplement brillé. En finale, face à Alexander Zverev, le Suisse n’aura mis qu’une cinquantaine minutes pour se défaire de son adversaire, sur le score de 6-1, 6-3. Fluide et rapide sur le terrain, Roger Federer semble à nouveau capable de rouler sur la concurrence ; ce tournoi de tennis de Wimbledon vient donc apporter quelques réponses quant à la suite des évènements.

Vous pouvez voir des vidéos du tournoi de tennis de Wimbledon sur BeIn Sports. Le replay du tournoi du Grand Chelem et le résultat de Roger Federer seront également à regarder sur Internet.

