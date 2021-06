Demi-finale Coupe Confédérations en vidéo live : Match en direct et replay

Coupe des Confédérations de football en direct TV > Après la première demi-finale de la Coupe des Confédérations qui s’est déroulée la veille, place au deuxième choc, une opposition de style entre le Mexique et l’Allemagne, championne du monde en titre. Le match Allemagne Mexique est à voir en direct sur SFR Sport, à partir de 20 heures.

Comme lors de la première demi-finale de la Coupe des Confédérations, l’on retrouve deux équipes qui semblaient promises à atteindre, au minimum, ce stade de la compétition. Pourtant, rien ne semblait fait lors des premières minutes de jeu, puisque le Mexique ; vainqueur du barrage opposant le vainqueur de la Gold Cup 2013 au vainqueur de la Gold Cup 2015, semblait en perdition dans son groupe face au Portugal. Un sursaut en fin de rencontre permettra toutefois au Mexique d’accrocher le Portugal sur le score de deux buts partout, un signe évident d’une qualification certaine. La Russie et la Nouvelle-Zélande ne feront alors, malheureusement, pas illusion bien longtemps.

Demi-finale Coupe Confédérations en vidéo live : Match Allemagne Mexique en direct et replay

Mais là où les faits sont plus surprenants, c’est bien du côté de l’Allemagne, loin de se présenter avec ses meilleurs joueurs. Sur le terrain, l’Allemagne se montrera avec l’équipe la plus jeune de la compétition, une formation privée de ses stars souvent blessées ou laissées au repos. Pourtant, l’on notera une certaine cohésion d’équipe lors des différents matchs, une cohésion qui permettra à l’Allemagne de ne jamais s’incliner, malgré le manque évident d’expérience internationale pour de nombreux joueurs. Pire encore, l’Allemagne se sera bien souvent fait quelques frayeurs suite à des fautes de main grossières des gardiens. Plus de peur que de mal, certes, mais il faudra désormais hausser son niveau de jeu pour réussir à s’imposer sans le moindre doute. Historiquement, jamais le Mexique n’aura fait chuter l’Allemagne, mais ne sait-on jamais.

La demi-finale de la Coupe des Confédérations est à voir en vidéo live sur SFR Sport, à partir de 20 heures. Le match Allemagne Mexique est aussi à regarder en direct et en replay sur Internet.

