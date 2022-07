Découvrez le parcours du Tour de France : Étapes en vidéos, classement et résultats

Tour de France 2022 > Découvrez ce parcours incroyable du Tour de France 2022 avec le classement et les résultats en vidéo.

Si l’on reviendra sur certaines de ces étapes qu’il ne faut manquer sous aucun prétexte, l’on peut profiter de cette première journée du Tour de France 2022, en évoquant son parcours d’une manière générale ; notamment pour faire un survol du défi qu’attend les coureurs, toujours désireux de s’imposer dans ce qui apparaît comme le Tour cycliste le plus renommé à travers le monde. Pour son départ, le Tour de France 2022 trouve refuge en Allemagne, du côté de Düsseldorf. Direction Liège au cours de la première journée ; pour son passage en Belgique, puis première apparition en France, à Longwy plus précisément. La première réelle difficulté viendra de la 5e étape, qui offrira une arrivée en altitude au sommet de la Planche des Belles Filles. Il faudra ensuite attendre la 9e étape pour découvrir la première étape de montagne, entre Nantua et Chambéry.

Découvrez le parcours du Tour de France 2022 : Étapes en vidéos, classement et résultats

Après la seconde journée de repos, les coureurs entameront les étapes les plus compliquées du parcours du tour de France 2022 , et l’on soulignera quatre étapes compliquées à négocier, sur quatre journées successives. Ainsi, le classement général pourrait bien évoluer lors de la 12e, 13e, 14e et 15e étape du Tour de France. La dernière semaine sera un peu plus sereine, mais il faudra encore se montrer à la hauteur des deux dernières étapes de montagne, calées lors de la 18e et 19e étape. Bien entendu, nous reviendrons sur les étapes les plus importantes du parcours du Tour de France 2022, un Tour déjà prêt à entrer dans l’histoire.

Sachez qu’il est possible de découvrir le parcours du Tour de France 2022 avant le départ de la Grande Boucle à la télévision ; sur France Télévisions notamment, tandis que les étapes en vidéos, le classement et les différents résultats seront à voir sur Internet, chaque jour.