Moto GP en direct avec le Grand Prix moto des Pays-Bas > Ce nouveau week-end de compétition s’annonce relever pour les différents pilotes, et pour cause, le classement s’est vu chamboulé après le dernier Grand Prix moto, du côté de l’Espagne. Il est possible de regarder le Grand Prix moto des Pays-Bas en vidéo live sur Eurosport, dès 13 heures.

Depuis le début de la compétition cette saison, l’on assistait bien souvent à de multiples rebondissements. Après quelques courses de Moto GP assez dominées par une poignée de pilotes, voici que le Grand Prix d’Espagne aura réussi à redistribuer les cartes et à complétement relancer le championnat. Avant d’évoquer les premières places, l’on soulignera qu’ils sont désormais trois pilotes à se tenir dans un mouchoir de poche, puisque Marc Marquez, Daniel Pedrosa et Valentino Rossi possèdent, respectivement, 88, 84, et 83 points. Alors que rien n’est encore joué pour ces pilotes, l’on reviendra sur Maverick Vinales, qui aura effectué la plus mauvaise opération lors de la dernière course de Moto GP.

Regarder le Grand Prix moto des Pays-Bas en vidéo live : Résultat course Assen, classement Moto GP

En effet, le pilote Espagnol pointera à la dixième place du dernier Grand Prix moto, à plus de 24 secondes de retard du vainqueur, Andrea Dovizioso. Alors que l’Espagnol parvient encore à conserver sa position de leader, cette dernière s’est vu écailler après la victoire de l’Italien, puisque Andrea Dovizioso sera revenu à seulement sept longueurs de la première place ; de quoi garantir des prochains Grand Prix de Moto GP assez époustouflants, sans nul doute. Pour ce Grand Prix moto des Pays-Bas, l’on notera que l’an passé, c’est l’Australien Jack Miller qui avait réussi l’exploit de s’imposer, et, que si le pilote venait à s’imposer une nouvelle fois cette année, il redistribuerait encore les cartes. Du beau spectacle en perspective.

Vous pouvez regarder le Grand Prix moto des Pays-Bas en vidéo live à partir de 13 heures sur la chaîne Eurosport. Le résultat de la course à Assen et le classement de Moto GP seront ensuite à voir sur Internet, comme à l’accoutumer.

