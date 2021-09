Tour du Luxembourg de cyclisme en direct TV et replay vidéo > Alors qu’un grand tour vient de se finir et qu’un autre approche désormais à très grands pas, le Tour du Luxembourg offre quelques passages très intéressants, notamment pour les amateurs de difficultés légères. Un évènement que l’on peut alors suivre en direct TV, mais aussi en replay vidéo sur Internet.

Concernant le Tour du Luxembourg, l’on notera que l’évènement apparaît comme une course par étapes, créée pour la première fois en 1935. Il faudra toutefois attendre l’année 2005 pour voir le Tour du Luxembourg rejoindre l’UCI Europe Tour, dans la catégorie 2.HC. Depuis 2005, le Tour du Luxembourg accueille des équipes ProTeams à hauteur de 70 % des participants. Plus généralement, dans son parcours, le Tour de Luxembourg trouve son départ à Luxembourg, et y revient après y avoir traversé le pays tout entier. C’est donc cinq étapes qui se profilent pour les coureurs présents, cinq étapes qui permettent un spectacle assuré.

Voir le Tour du Luxembourg en direct à la TV : Parcours, classement et replay vidéo étapes

Car oui, le Tour du Luxembourg se permet de posséder quelques difficultés ; plus ou moins difficiles, mais des passages toujours très appréciés par les nombreux amateurs qui se pressent au bord des routes. Si le Tour du Luxembourg ne commence que par un simple prologue très plat, dès le lendemain, les premières difficultés apparaissent. En effet, il sera alors question de gravir plusieurs cols, affichant des pourcentages à plus de 6 % par endroits. La deuxième étape ; la troisième journée donc, propose une double ascension de la côte de Bereldange, un moment fort avec des pourcentages dépassant les 8 %.

Mais là où se jouera le Tour du Luxembourg, c’est très certainement lors de la 4e étape, qui offre un final rêvé pour les quelques grimpeurs présents. Ici, le final est composé de trois boucles proposant la montée Pabeierbierg, une montée finalement très rude, puisqu’il faudra, à trois reprises, gravir une pente à plus de 9 % de moyenne sur moins de trois kilomètres.

S’il est possible de voir le Tour du Luxembourg en direct à la TV, le parcours, le classement, et, plus important encore, le replay vidéo des étapes seront à voir sur Internet en cours de journée.

Partager : Twitter

Facebook