La Formule 1 en direct à la TV sur C8 et sur Internet > Nouvelle manche du championnat, la Formule 1 connaît encore de nombreux retournements de situation. Après le dernier Grand Prix de F1 ; du côté de l’Espagne, la F1 reste en Europe et se dirige vers Monaco, pour un GP qui se veut, sans nul doute, très disputé. Fait important, et pour la première fois, le GP de F1 de Monaco sera à voir, en direct, sur la chaîne C8 dès 14 heures.

C’est un gros coup que vient tenter la chaîne Canal +, puisque, pour la première fois, le GP de F1 de Monaco sera retransmis en intégralité ; et en direct, sur la chaîne C8, une chaîne du Groupe Canal. L’occasion est alors parfaite pour les nombreux téléspectateurs, de savourer une course très intense et exigeante, tout en se montrant ; sans nul doute, très importante et décisive pour la suite du championnat, surtout lorsque l’on se penche plus en détails sur le classement actuellement établi. En effet, et depuis le début de la saison, deux pilotes parviennent à se passer le relais au sommet du classement, et après cinq GP de Formule 1, l’on pourrait presque parler d’une parfaite égalité.

Si l’égalité n’est pas encore parfaite au classement, elle l’est toutefois en terme de victoires, puisque Sebastian Vettel et Lewis Hamilton possèdent deux victoires chacun, et offrent, bien souvent, des moments intenses sur le circuit.

Comment voir la Formule 1 en direct live TV : Regarder le GP de F1 de Monaco en vidéo, classement et résultat

Lors du GP de F1 d’Espagne, par exemple, l’on aura assisté à une course très disputée, donnant, au final, l’avantage au pilote Mercedes, Lewis Hamilton. Suite à l’abandon de Kimi Raikkonen dès le premier virage, Sebastian Vettel était alors seul pour tenter de conserver sa première place. Lewis Hamilton pourra alors remercier son coéquipier, qui aura tout fait pour ralentir le pilote Allemand, avant d’être contraint à l’abandon, au 40e tour. Entre les deux pilotes, il n’y a plus que six petits points d’écart, et cela contraint Sebastian Vettel à obtenir, au minimum, la seconde place à Monaco pour conserver sa position de leader.

Au GP de F1 de Monaco, justement, la lutte peut s’avérer serrer, et il ne fait nul doute que l’on assiste à quelques surprises. L’avantage ; moral tout du moins, est du côté de Lewis Hamilton. En effet, le pilote Mercedes est le vainqueur en titre à Monaco, et aura réussi à mettre un terme à la domination de Nico Rosberg, vainqueur à trois reprises. Pour l’Allemand, l’on reste toujours en quête d’un nouveau succès ici, qui se fait attendre depuis 2011.

Si vous cherchez à savoir comment voir la Formule 1 en direct live à la TV, sachez que la retransmission s’effectue sur la chaîne C8, dès 14 heures. Vous pouvez également regarder le GP de F1 de Monaco en vidéo, avec le classement et le résultat de la course sur Internet.

