Regarder la 18e étape du Tour d’Italie en direct TV : Parcours étape en vidéo replay, classement et gagnant > Alors que le Tour d’Italie est sur le point de toucher à sa fin, il reste quelques occasions de briller pour les coureurs ; il ne fait désormais plus aucun doute, le classement s’en verra bouleverser.

Déjà la 18e étape du Tour d’Italie ; que l’on ne peut que vous conseillez de regarder en direct à la TV. Pour l’occasion, l’on retrouve un parcours d’étape assez court, certes, mais possédant des difficultés que l’on pourra qualifier de sévères.

Si cette 18e étape n’est pas encore celle qui pourrait se montrer la plus décisive, l’on pourra toutefois noter qu’elle apparaît comme l’épreuve reine des Dolomites, puisque l’on retrouve pas moins de cinq ascensions, parfois longues, sur un total de 137 kilomètres de course ; autant dire que les grimpeurs sont ici bien favorisés, et l’on ne manquera pas un seul instant de cette 18e étape du Tour d’Italie, qui pourrait bien jouer les trouble-fête, avant les dernières difficultés des prochains jours.

Au programme, donc, une étape longue de 137 kilomètres, se déroulant entre Moena et Ortisei (Saint-Ulrich).

Une fois lancés, les coureurs n’auront finalement que peu de temps libre, puisque la première difficulté se dresse dès le 14e kilomètre. Classé en 1ere catégorie, le Col Pordoi annonce les difficultés que connaîtront les coureurs sur cette nouvelle journée de course, et la journée de repos de lundi n’était alors pas de refus en vu du final qui se dessine sur les prochains jours.

Vous pouvez regarder la 18e étape du Tour d’Italie en direct à la TV sur la chaîne L’Équipe 21. Le parcours de l’étape est à voir en vidéo replay sur Internet, de même que le classement et le gagnant du jour.

Après une longue montée ; plus de 12 kilomètres, la descente amène ensuite les coureurs du Tour d’Italie vers le Col Passo, seulement quelques kilomètres plus loin. Là encore, l’on retrouve un défi de taille capable de mettre à mal de nombreux coureurs ne prenant pas au sérieux l’ascension. Loin d’être au bout de leur peine, les coureurs prennent ensuite la direction de la troisième difficulté de la journée, un nouveau col classé en 2e catégorie, tandis que le Pinei se dessine ensuite.

Nouveau col 2e catégorie à franchir pour les coureurs, puis nouvelle ; et ultime descente pour aborder la dernière difficulté du jour, Pontives / Saint-Ulrich. Ici, l’on retrouve une nouvelle fois un col en 1ere catégorie, et une jolie arrivée en altitude qui n’est finalement pas prête de se disputer au sprint.

Réussir à tenir ses efforts lors des deux premières ascensions semble réalisable, mais il ne fait nul doute que le classement de ce Tour d’Italie risque de connaître un nouveau tournant majeur, avant d’aborder les dernières grandes étapes de ce Tour d’Italie. Dès le lendemain, les coureurs vont devoir gravir une belle ascension pour obtenir une arrivée sous les lauriers ; une pente de 14 kilomètres, avec des passages affichés à 10 % de moyenne par endroits.

